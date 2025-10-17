Vivo (re)parie sur l'Europe : OriginOS 6 arrive avec un vent de fraîcheur

Vivo lance enfin OriginOS hors de Chine , marquant le début d'une nouvelle ère pour l'entreprise et sa vision de l'expérience mobile. La dernière version du système d'exploitation basé sur Android promet une fluidité sans précédent , un design inspiré de la nature et (bien sûr) des fonctionnalités basées sur l'IA , développées en collaboration avec Google. Et après des années d’anticipation et de demandes des utilisateurs européens, vivo annonce le lancement mondial du logiciel, accompagné d’un objectif précis : redéfinir la relation entre les personnes et la technologie mobile. Avec OriginOS 6, vivo présente une plateforme qui vise à améliorer chaque aspect de l'expérience mobile , de la vitesse du système à la cohérence visuelle de l'interface. Le nouveau moteur Origin Smooth Engine coordonne les modules clés du système (calcul, stockage et affichage) pour garantir un fonctionnement plus stable et réactif au fil du temps. Selon les données publiées par l'entreprise, les applications se lancent plus rapidement, la réponse tactile est plus précise et la fréquence d'images reste constante même en cas de forte charge.
L'interface graphique a été repensée avec le langage « Origin Design » , inspiré des formes et des couleurs naturelles. Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons la police Vivo Sans optimisée pour plus de quarante langues, de nouvelles animations fluides et des fonctionnalités permettant de personnaliser les widgets, les mises en page et les écrans de verrouillage . L'objectif affiché est de rendre l'expérience visuelle plus harmonieuse et accessible, comblant ainsi le fossé entre les interactions physiques et numériques. Le troisième pilier du système est l' « Intelligence Personnelle » , fruit de la collaboration avec Google. Grâce à l'intégration des technologies Gemini et Circle to Search , OriginOS introduit des fonctionnalités telles qu'Origin Island , une barre intelligente qui affiche les activités en cours et des suggestions contextuelles, et des outils basés sur l'IA pour la productivité et la créativité, comme AI Retouch pour la retouche d'images et DocMaster pour la gestion des documents. Toutes les opérations sont réalisées en accordant la priorité à la confidentialité et au traitement local des données, avec le soutien de vivo Security et de la technologie BlueVolt pour une meilleure efficacité énergétique.
OriginOS 6 fait ses débuts internationaux avec les nouveaux vivo X300 et X300 Pro , les smartphones phares dévoilés par la société il y a quelques jours. Le déploiement mondial débutera en novembre 2025 , avec une première phase bêta pour quelques modèles déjà commercialisés, avant d'être progressivement étendu à d'autres appareils. Vivo a confirmé que le plan d'adaptation complet sera annoncé dans les prochains mois , parallèlement à l'expansion du système d'exploitation sur les marchés européens. Cette stratégie reflète la volonté de la marque de se faire à nouveau entendre en Europe, après avoir atteint la quatrième place du marché mondial des smartphones , selon les données IDC pour le deuxième trimestre 2025. Sera-ce le bon moment pour le « cousin » d'Oppo et OnePlus ?
