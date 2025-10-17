Firefox offre une fonctionnalité VPN gratuite, mais uniquement pour les élus

Mozilla teste une nouvelle fonctionnalité de sécurité dans Firefox : un VPN gratuit intégré. La solution est actuellement en version bêta et réservée à des utilisateurs sélectionnés au hasard. L'entreprise a toutefois annoncé une disponibilité plus large prochainement. Le VPN Firefox fonctionne uniquement dans le navigateur et protège le trafic internet généré pendant la navigation. Contrairement à un VPN complet, il ne protège pas les autres applications ni programmes. Mozilla souligne que le service masque l'adresse IP réelle de l'utilisateur et chiffre les communications, améliorant ainsi la confidentialité lors de la navigation sur le web. Il est important de noter que Firefox VPN n'impose aucune limite de transfert de données lors des tests. C'est un avantage considérable par rapport à la solution concurrente de Microsoft, Edge Secure Network, qui offre 5 Go de transfert de données gratuit par mois. La fonctionnalité Edge est disponible depuis 2023 et fonctionne sur un principe très similaire, protégeant uniquement le trafic du navigateur.
Il est important de noter qu'il s'agit du deuxième VPN de Mozilla. L'entreprise propose un VPN Mozilla payant depuis 2020, qui sécurise l'intégralité du trafic internet de votre appareil. Mozilla garantit des normes de confidentialité élevées pour ce nouveau service. Seules les données techniques nécessaires au fonctionnement du service sont collectées, lesquelles sont automatiquement supprimées au bout de trois mois. Les utilisateurs sélectionnés pour l'essai recevront une notification au lancement de Firefox. Les autres devront patienter et attendre le lancement officiel de la fonctionnalité. Mozilla n'a pas encore annoncé de date de sortie précise, mais suggère que le service restera gratuit après la fin de l'essai. L'introduction d'un VPN gratuit répond aux préoccupations croissantes des utilisateurs concernant leur confidentialité en ligne et à la concurrence d'autres navigateurs proposant des solutions similaires. Mozilla pourrait-il utiliser cette méthode pour attirer de nouveaux utilisateurs ?
Il est important de noter qu'il s'agit du deuxième VPN de Mozilla. L'entreprise propose un VPN Mozilla payant depuis 2020, qui sécurise l'intégralité du trafic internet de votre appareil. Mozilla garantit des normes de confidentialité élevées pour ce nouveau service. Seules les données techniques nécessaires au fonctionnement du service sont collectées, lesquelles sont automatiquement supprimées au bout de trois mois. Les utilisateurs sélectionnés pour l'essai recevront une notification au lancement de Firefox. Les autres devront patienter et attendre le lancement officiel de la fonctionnalité. Mozilla n'a pas encore annoncé de date de sortie précise, mais suggère que le service restera gratuit après la fin de l'essai. L'introduction d'un VPN gratuit répond aux préoccupations croissantes des utilisateurs concernant leur confidentialité en ligne et à la concurrence d'autres navigateurs proposant des solutions similaires. Mozilla pourrait-il utiliser cette méthode pour attirer de nouveaux utilisateurs ?
Plus d'actualités dans cette catégorie
22-08Firefox 142 avec un nouveau système de sécurité et des fonctionnalités d'IA désormais disponibles
24-06Firefox 140 est disponible avec un moteur de recherche personnalisable et un déchargement des onglets revu
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité