Test Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown (Nintendo Switch) - Quand XCom rencontre les Tortues Ninja.

Test Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown (Nintendo Switch) - Quand ...
Publié le: 17/10/2025 @ 16:37:24: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosCeux d'entre nous qui sont nés dans la chère décennie des années 80 se souviennent certainement avec nostalgie et enthousiasme des « Tortues Ninja ». Les jeux vidéo étaient bien sûr incontournables, la plupart étant des jeux de combat, des beat'em up et de l'action en général, grâce à la thématique ninja. Strange Scaffold nous propose une expérience différente avec Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown. Comme son titre l'indique, ce jeu est un jeu de stratégie tactique au tour par tour avec une perspective isométrique, dans la lignée de XCOM et Mario & Lapins Crétins . Une combinaison intéressante du genre avec des tortues, et heureusement, le résultat final est très divertissant, avec quelques points positifs que nous analyserons ci-dessous. Quant à l'histoire de la campagne, nous nous trouvons dans un futur où ni Shredder ni Splinter n'existent. Splinter s'est sacrifié pour vaincre définitivement l'ennemi éternel des Tortues. Naturellement, la mort de Splinter a profondément ébranlé l'équipe, et chacun tente à sa manière de surmonter le choc de la perte de son professeur et figure paternelle. Mais lorsqu'une nouvelle menace, sous la forme de l'alliance de Backster Stockman avec la fille de Shredder, Karai, apparaît, les tortues s'uniront à nouveau (pas exactement, mais nous analyserons cela un peu plus tard) dans le but de défendre les habitants innocents de New York. L'histoire ne prétend pas à la qualité, s'agissant d'une histoire de bande dessinée classique. Heureusement, elle conserve le style de la bande dessinée, avec tout ce que cela implique, sans tomber dans l'excès. Autrement dit, on peut, sans regret, l'ignorer complètement et se concentrer sur le gameplay. Heureusement, les dialogues sont bien écrits, avec l'humour nécessaire et la légèreté que l'on attend des Tortues, sans toutefois atteindre le ridicule ou le grotesque. Il est peut-être destiné aux plus jeunes, ce qui est normal. Il convient toutefois de noter que les créateurs ont réussi à représenter les personnages de chaque tortue, tels que nous les connaissons depuis des années. Malheureusement, Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown ne contient aucun dialogue.
