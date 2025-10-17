Sony redessine la PS5 Pro : moins de consommation d'énergie, un meilleur refroidissement et des ventilateurs plus silencieux

Se connecter  
Sony redessine la PS5 Pro : moins de consommation d'énergie, un meilleur refroi...
Publié le: 17/10/2025 @ 16:35:23: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesSony a dévoilé une version révisée de la PlayStation 5 Pro, portant le numéro de modèle 7121, ainsi qu'une version légèrement modifiée de la manette DualSense. L'expert technique Austin Evans en parle sur YouTube . Extérieurement, la nouvelle PS5 Pro diffère peu de la version 2024, mais des ajustements internes témoignent d'améliorations techniques significatives : l'appareil est plus léger de 80 à 100 grammes, plus silencieux et consomme moins d'énergie. Selon Evans, les économies d'énergie sont d'environ 3 à 4 %, tandis que la température de fonctionnement en charge a été réduite jusqu'à deux degrés Celsius. Les changements les plus importants incluent un nouveau ventilateur avec une grille en plastique au lieu d'une grille métallique, ainsi qu'un bloc d'alimentation optimisé qui réduit à la fois le poids et la consommation d'énergie. La conception révisée du ventilateur permet une réduction du bruit d'environ deux décibels, ce qui correspond à une réduction du volume perçu d'environ 20 %.



La hauteur du bruit du ventilateur a également été ajustée, rendant le bruit de fonctionnement global plus agréable. Les performances de refroidissement restent inchangées, même si moins de matériau est utilisé pour les ailettes de refroidissement arrière. Parallèlement à la console, Sony a également légèrement repensé la manette DualSense. Extérieurement, elle reste quasiment identique, mais plusieurs composants internes ont été modifiés. Parmi ceux-ci, on compte une coque arrière renforcée, un nouveau connecteur de batterie et la suppression du microphone arrière. La manette utilise également des moteurs vibrants de différents fabricants, ce qui témoigne d'un réseau de fournisseurs plus large. Les performances, le toucher et la capacité de la batterie restent inchangés.
