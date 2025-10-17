Se connecter  
L'Intellivision Sprint célèbre le 45e anniversaire d'Intellivision
Publié le: 17/10/2025 @ 15:36:25: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesAtari a annoncé aujourd'hui la sortie de l'Intellivision Sprint, célébrant le 45e anniversaire de la sortie de l’une des premières consoles de jeux vidéo, l'Intellivision. Avec 45 des jeux préférés des fans et de nombreuses améliorations techniques, l'Intellivision Sprint sera disponible en précommande à partir du 17 octobre et officiellement disponible le 23 décembre. Sortie en 1980 pour concurrencer l'Atari 2600, l'Intellivision a déclenché une rivalité légendaire qui est devenue célèbre comme la première guerre des consoles. L'Intellivision offrait aux joueurs de l'époque des jeux de sport très réalistes, des graphismes très riches et des manettes uniques. Conçue en collaboration avec PLAION REPLAI, la nouvelle Intellivision Sprint affiche un design authentique : surface dorée et noire, et façade en bois grainé de l'originale. Les améliorations techniques comprennent deux manettes sans fil, une sortie HDMI et un port USB-A pour l'extension de la bibliothèque. Les 45 jeux intégrés témoignent de l'avantage concurrentiel d'Intellivision dans les jeux de sport et de stratégie. Parmi les jeux phares, on trouve les jeux de sport Baseball, Chip Shot Super Pro Golf, Soccer, Super Pro Skiing, Tennis et Super Pro Football, ainsi que les jeux de stratégie B-17 Bomber, Sea Battle, Space Battle ou encore Utopia. Parmi les jeux d'arcade préférés des fans, on retrouve Astrosmash, Shark! Shark!, Star Strike, Thin Ice et Boulder Dash. Deux des overlays de manette exclusifs sont inclus pour chaque jeu de la collection. L’Intellivision Sprint sera disponible en précommande le 17 octobre 2025 et officiellement disponible le 25 décembre 2025 en Europe (le 5 décembre aux Etats-Unis et en Australie).

