YouTube change complètement de look après 20 ans – les utilisateurs sont divisés

YouTube, qui fête cette année ses 20 ans, connaît sa plus grande transformation graphique depuis dix ans. Google a décidé de moderniser la plateforme en y ajoutant une interface graphique moderne et de nouvelles fonctionnalités. Cette mise à jour est désormais progressivement déployée dans le monde entier. Le changement le plus significatif est le lecteur vidéo entièrement repensé. Ce nouveau design sera disponible sur mobile, navigateur et TV. Les boutons et icônes ont été modifiés : ils sont désormais semi-transparents et arborent des formes plus arrondies, rappelant le Liquid Glass des systèmes Apple. Google affirme que le nouveau design vise à mieux refléter le dynamisme de la plateforme, son contenu créatif foisonnant et l'énergie de ses créateurs. Cependant, ce changement n'a pas satisfait tous les utilisateurs. En avril dernier, certains utilisateurs ont pu découvrir une première version de l'interface repensée, et les critiques réclamant un retour à l'ancienne interface ont été nombreuses. Ces critiques ont été clairement entendues, avec des améliorations apportées, entre autres, à la présentation et à la transparence des éléments.
L'application mobile YouTube propose également de nouvelles animations et transitions d'onglets plus fluides, conçues pour créer une impression de cohésion et de mouvement continu. Le défilement des vidéos a également été amélioré : le double-clic habituel pour reculer ou avancer rapidement est désormais moins intrusif et plus pratique. De nouveaux effets visuels liés à l'interaction utilisateur ont également été introduits. YouTube propose des animations qui varient selon le type de contenu. Par exemple, aimer un clip musical peut déclencher une animation de notes de musique flottantes, tandis qu'aimer une vidéo sportive peut déclencher des effets inspirés du sport concerné. Dans un premier temps, cette fonctionnalité ne sera disponible que pour certaines vidéos, mais elle sera étendue au fil du temps.
La façon dont les vidéos sont enregistrées a également été modifiée. L'ajout d'un clip à une playlist ou l'option « À regarder plus tard » bénéficie désormais d'une interface plus épurée, avec des effets visuels subtils. La section des commentaires a également été améliorée, avec une interface similaire à celle de Reddit où les réponses sont affichées dans des fils de discussion sous le commentaire principal. Cela permet de suivre plus facilement les discussions et de réduire le chaos dans les sections de commentaires.
