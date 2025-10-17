Hollywood est furieux contre OpenAI. Le nouveau Sora 2 crée des vidéos mettant en scène des célébrités sans leur consentement.

Publié le: 17/10/2025 @ 15:20:35: Par Nic007 Dans "Programmation"
Les mondes du cinéma et de la technologie sont à nouveau en collision. La sortie de Sora 2, le dernier générateur vidéo basé sur l'IA d'OpenAI, a fait sensation dans l'industrie du divertissement. La capacité de l'outil à créer des clips hyperréalistes mettant en scène des personnages célèbres a immédiatement suscité une controverse sur le droit d'auteur et le droit à l'image. Selon The Hollywood Reporter, des agences artistiques, dont la puissante WME, accusent OpenAI de manque de transparence lors du lancement du produit. Leurs représentants affirment que l'entreprise n'a pas informé l'industrie des véritables capacités de Sora 2 et a minimisé les risques d'abus. Les agents représentant des célébrités telles que Ben Affleck, Christian Bale, Matt Damon, Denzel Washington et Jennifer Garner soulignent que la création de vidéos mettant en scène ces personnes sans leur consentement constitue une violation du droit à l'image. Selon WME, les réunions avec les dirigeants d'OpenAI, dont Brad Lightcap, directeur de l'exploitation, et Rohan Sahai, responsable produit chez Sora, devaient initialement se dérouler à l'amiable. OpenAI avait assuré que l'outil serait sécurisé et équipé de filtres de contenu appropriés. Cependant, après le lancement, il s'est avéré que les mesures de sécurité pouvaient être contournées, et les utilisateurs ont commencé à créer des vidéos mettant en scène des acteurs et des scènes de films emblématiques.
Il était interdit à Sora 2 de générer des images de personnalités publiques, mais les utilisateurs ont rapidement trouvé un moyen de contourner ces restrictions. Des clips rappelant des scènes de séries télévisées et de jeux comme Bob's Burgers, Bob l'éponge, Pokémon, Grand Theft Auto et Red Dead Redemption sont apparus en ligne. Cependant, la véritable indignation est venue des vidéos montrant des images de célébrités décédées, dont Michael Jackson. Des vidéos virales mettant en scène des « fantômes numériques » se sont rapidement propagées, et l'application a atteint le sommet des téléchargements sur l'App Store. Cependant, la note des utilisateurs est tombée à 2,8 étoiles. OpenAI a réagi quelques jours plus tard en interdisant la création de contenus mettant en scène des personnes décédées. Les agences artistiques ont commencé à prendre des mesures défensives immédiatement après la sortie de Sora 2. WME a publié une note interdisant l'utilisation des portraits de ses clients dans les contenus générés par l'IA. CAA, qui représente notamment Scarlett Johansson et Tom Hanks, a également intenté une action en justice contre OpenAI, l'accusant d'avoir utilisé illégalement les voix et les portraits des acteurs. Le conflit entre Johansson et OpenAI dure depuis 2024, lorsque l'actrice a accusé l'entreprise d'utiliser une voix étonnamment similaire à la sienne. Aujourd'hui, le conflit est de retour avec une intensité renouvelée, touchant non seulement le son, mais aussi l'image et le mouvement.
Selon des sources de THR, certains dirigeants d'Hollywood pensent qu'OpenAI a délibérément autorisé la faille de sécurité pour accroître la visibilité du produit. Un dirigeant de WME a affirmé qu'il s'agissait d'une « combinaison de manœuvres délibérées » visant à attirer l'attention sur les réseaux sociaux et à augmenter les abonnements à ChatGPT. Sam Altman, PDG d'OpenAI, répond que les avis des développeurs sont partagés, beaucoup considérant Sora 2 comme « une nouvelle forme de fanfiction interactive ». Sur le blog de l'entreprise, il a annoncé l'introduction de mécanismes permettant aux détenteurs de droits de mieux contrôler la génération de personnages, sans toutefois fournir de dates ni de détails techniques. WME envisage de porter l'affaire devant les tribunaux. Les avocats étudient la possibilité d'invoquer le droit à l'image et la protection de la propriété intellectuelle, bien que la réglementation concernant les contenus générés par l'intelligence artificielle demeure ambiguë. Des experts de l'Université de Californie du Sud soulignent que la réglementation n'a pas suivi le rythme des avancées technologiques et que la frontière entre créativité et violation du droit d'auteur devient de plus en plus floue.
Cette situation rappelle la récente décision de justice contre Anthropic, condamnée à payer 1,5 milliard de dollars pour avoir utilisé des livres protégés par le droit d'auteur afin d'entraîner ses modèles d'IA. Cela crée un précédent susceptible d'influencer de nouvelles poursuites contre OpenAI. Altman lui-même semble imperturbable face aux critiques, soulignant que l'objectif d'OpenAI est de créer des outils qui « mettent le sourire aux lèvres ». Cependant, face aux attaques des agences artistiques et des créatifs, cette philosophie pourrait ne pas suffire à éteindre l'incendie qu'il a lui-même allumé.
Il était interdit à Sora 2 de générer des images de personnalités publiques, mais les utilisateurs ont rapidement trouvé un moyen de contourner ces restrictions. Des clips rappelant des scènes de séries télévisées et de jeux comme Bob's Burgers, Bob l'éponge, Pokémon, Grand Theft Auto et Red Dead Redemption sont apparus en ligne. Cependant, la véritable indignation est venue des vidéos montrant des images de célébrités décédées, dont Michael Jackson. Des vidéos virales mettant en scène des « fantômes numériques » se sont rapidement propagées, et l'application a atteint le sommet des téléchargements sur l'App Store. Cependant, la note des utilisateurs est tombée à 2,8 étoiles. OpenAI a réagi quelques jours plus tard en interdisant la création de contenus mettant en scène des personnes décédées. Les agences artistiques ont commencé à prendre des mesures défensives immédiatement après la sortie de Sora 2. WME a publié une note interdisant l'utilisation des portraits de ses clients dans les contenus générés par l'IA. CAA, qui représente notamment Scarlett Johansson et Tom Hanks, a également intenté une action en justice contre OpenAI, l'accusant d'avoir utilisé illégalement les voix et les portraits des acteurs. Le conflit entre Johansson et OpenAI dure depuis 2024, lorsque l'actrice a accusé l'entreprise d'utiliser une voix étonnamment similaire à la sienne. Aujourd'hui, le conflit est de retour avec une intensité renouvelée, touchant non seulement le son, mais aussi l'image et le mouvement.
Selon des sources de THR, certains dirigeants d'Hollywood pensent qu'OpenAI a délibérément autorisé la faille de sécurité pour accroître la visibilité du produit. Un dirigeant de WME a affirmé qu'il s'agissait d'une « combinaison de manœuvres délibérées » visant à attirer l'attention sur les réseaux sociaux et à augmenter les abonnements à ChatGPT. Sam Altman, PDG d'OpenAI, répond que les avis des développeurs sont partagés, beaucoup considérant Sora 2 comme « une nouvelle forme de fanfiction interactive ». Sur le blog de l'entreprise, il a annoncé l'introduction de mécanismes permettant aux détenteurs de droits de mieux contrôler la génération de personnages, sans toutefois fournir de dates ni de détails techniques. WME envisage de porter l'affaire devant les tribunaux. Les avocats étudient la possibilité d'invoquer le droit à l'image et la protection de la propriété intellectuelle, bien que la réglementation concernant les contenus générés par l'intelligence artificielle demeure ambiguë. Des experts de l'Université de Californie du Sud soulignent que la réglementation n'a pas suivi le rythme des avancées technologiques et que la frontière entre créativité et violation du droit d'auteur devient de plus en plus floue.
Cette situation rappelle la récente décision de justice contre Anthropic, condamnée à payer 1,5 milliard de dollars pour avoir utilisé des livres protégés par le droit d'auteur afin d'entraîner ses modèles d'IA. Cela crée un précédent susceptible d'influencer de nouvelles poursuites contre OpenAI. Altman lui-même semble imperturbable face aux critiques, soulignant que l'objectif d'OpenAI est de créer des outils qui « mettent le sourire aux lèvres ». Cependant, face aux attaques des agences artistiques et des créatifs, cette philosophie pourrait ne pas suffire à éteindre l'incendie qu'il a lui-même allumé.
Plus d'actualités dans cette catégorie
14-10Un conducteur de Xiaomi a été brûlé vif. Les portes électroniques ne se sont pas ouvertes après l'accident.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité