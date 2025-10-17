Le prix des disques durs et de la RAM continue d'augmenter. La pénurie de mémoire pourrait durer une décennie.

Le marché mondial de la mémoire et du stockage est en crise. Face à la consommation croissante de RAM et de stockage par les centres de données dotés d'IA, les fabricants sont contraints de geler ou d'augmenter leurs prix. Les leaders du secteur préviennent que la situation pourrait s'aggraver avant de se stabiliser, avec des conséquences non seulement pour les fournisseurs d'infrastructures, mais aussi pour les consommateurs. Il y a quelques années à peine, les principaux acheteurs de mémoire étaient les fabricants de matériel informatique et les serveurs. Aujourd'hui, c'est du passé. Les géants du cloud et des technologies comme OpenAI, Amazon Web Services et Microsoft achètent des quantités massives de RAM et d'espace disque pour entraîner des modèles de langage et des systèmes d'IA. Comme l'explique Simon Chen, PDG d'Adata, c'est sans précédent : « En trente ans de carrière, je n'ai jamais vu les quatre principales gammes de produits – RAM, mémoire flash, SSD et disques durs – connaître des pénuries simultanées. »
Le segment le plus touché est la DDR4, la génération précédente de RAM qui a servi pendant des années de base aux PC et aux serveurs. Les fabricants déplacent progressivement la puissance de traitement vers la DDR5, rendant les modules plus anciens plus chers que leurs successeurs. Selon les prévisions de Chen, les prix contractuels de la DDR4 pourraient augmenter de 20 à 30 % entre fin 2025 et mi-2026, les prix de détail s'envolant encore davantage. La DDR5 connaîtra également cette hausse, quoique dans une moindre mesure. Parallèlement, les faibles stocks de disques durs (HDD) devraient persister au moins jusqu'au milieu de l'année prochaine. Notre source chez un autre grand fabricant de mémoire confirme que les prix de la DDR5 ont grimpé de 40 % en un mois, tandis que la mémoire DDR4, déjà chère, a encore augmenté de 25 %. Même des géants du secteur comme Samsung et SK Hynix, qui ont augmenté leur production de mémoire d'environ 30 %, peinent à répondre à la demande croissante des serveurs d'IA. En conséquence, le cycle traditionnel du marché de la mémoire a été complètement perturbé, avec des périodes de déclin succédant à des périodes de croissance plutôt qu'à des périodes prolongées de déficit. Chen prédit que la pénurie durera au moins quatre ans, mais certains experts sont encore plus pessimistes. Pua Khein-Seng, PDG de Phison, estime que la pénurie de mémoire flash NAND pourrait durer jusqu'à dix ans, créant ainsi un « supercycle » sur le marché du stockage.
Des entreprises comme Samsung, Micron, SanDisk, Western Digital et Seagate ont déjà procédé à des ajustements de prix. La demande croissante de mémoire rarement lue (stockage à froid), essentielle aux centres de données d'IA, a entraîné une augmentation de la production de disques durs et de SSD, mais les coûts augmentent plus vite que la capacité de traitement. On estime que les utilisateurs finaux pourraient voir les prix des disques et de la mémoire augmenter jusqu'à 30 % au cours de l'année prochaine. Pour les joueurs, les assembleurs d'ordinateurs et les entreprises informatiques, cela signifie un retour à l'époque où l'achat d'un SSD ou de RAM supplémentaire représentait une dépense importante. Certains analystes préviennent que cette forte hausse de la demande pourrait être temporaire et alimentée par la « fièvre de l'IA ». Des interrogations se posent quant aux réels avantages financiers d'investir dans l'IA, et si le marché de l'IA ralentit véritablement, la pénurie actuelle pourrait rapidement se transformer en offre excédentaire. Pour l'instant, cependant, tout indique que l'essor de l'IA ne fait que commencer, et le marché de la mémoire informatique est devenu, pour la première fois depuis des années, un champ de concurrence mondiale pour chaque gigaoctet.
