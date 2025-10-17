La mise à jour de Windows 11 paralyse même les experts. Microsoft a brisé une fonctionnalité majeure.

La dernière mise à jour d'octobre pour Windows 11, KB5066835, a provoqué un grave problème affectant principalement les développeurs et les administrateurs informatiques. Un bug dans le mécanisme localhost a désactivé les environnements de test et les serveurs de développement, et les forums d'assistance ont été inondés de questions désespérées sur la résolution du problème. Ce correctif, qui fait partie de la série mensuelle « Patch Tuesday », visait à améliorer la sécurité et la stabilité du système. Cependant, après son installation, des milliers d'utilisateurs ont constaté que les connexions à l'adresse locale ne fonctionnaient plus. Par conséquent, les navigateurs, les outils de développement et les applications dépendant des serveurs HTTP locaux ont commencé à signaler des erreurs. Localhost est un élément fondamental de l'infrastructure réseau de tout ordinateur, permettant de tester des services et des applications sans recourir à un réseau externe. Sous Windows, il est géré par le composant Http.sys, qui fait office de serveur HTTP local. Après l'installation de la mise à jour KB5066835, ce composant a cessé de fonctionner correctement, paralysant ainsi de nombreux environnements de développement.
Le problème a immédiatement suscité une large attention en ligne. Des centaines de fils de discussion sont apparus sur des forums comme Stack Overflow, Reddit et Super User, décrivant des erreurs identiques : connexion impossible à l'hôte local, messages d'échec HTTP/2 et sessions Visual Studio interrompues. Les modérateurs ont dû bloquer d'autres messages, les utilisateurs ayant signalé massivement les mêmes symptômes. Certains développeurs ont retrouvé l'accès à leurs environnements de test en désinstallant la mise à jour d'octobre. D'autres ont eu recours à des mesures plus radicales, supprimant également le correctif KB5065789. Étonnamment, les instances de Windows 11 nouvellement installées et ayant téléchargé les mêmes mises à jour depuis les serveurs Microsoft n'ont présenté aucune erreur. Certains administrateurs ont pu restaurer les fonctionnalités en désactivant temporairement la prise en charge de HTTP/2 dans le registre système. D'autres ont dû désactiver Hyper-V, IIS, le service d'activation des processus Windows et .NET Framework avant de pouvoir désinstaller complètement le correctif concerné.
Microsoft n'a pas encore communiqué publiquement sur la cause du bug. La documentation KB5066835 ne mentionne aucune modification du fichier http.sys ni de l'hôte local. Cela suggère un conflit non documenté entre les nouveaux composants de sécurité et l'infrastructure système existante. La panne de l'hôte local remet en question la qualité du processus de test des correctifs de Microsoft. Bien que l'entreprise affirme systématiquement que chaque package est vérifié dans le cadre du vaste programme Windows Insider, une erreur de cette ampleur indique que certains scénarios de test ont pu être omis. De nombreux utilisateurs ont constaté que ces dernières années, les mises à jour Windows ont apporté de plus en plus de problèmes plutôt que de solutions. Chaque Patch Tuesday n'est plus seulement un jour de mises à jour, mais aussi un jour d'inquiétude pour les administrateurs, qui s'inquiètent de la stabilité de leurs serveurs et de leurs environnements de travail.
