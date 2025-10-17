Se connecter  
PubliÃ© le: 17/10/2025 @ 15:16:45: Par Nic007 Dans "Droit"
DroitL'administration amÃ©ricaine a lancÃ© une campagne controversÃ©e ciblant les Ã©trangers qui ont commentÃ© en ligne la mort de Charlie Kirk, un podcasteur et activiste d'extrÃªme droite associÃ© au mouvement Trump. Le DÃ©partement d'Ã‰tat a confirmÃ© qu'il rÃ©voquait les visas des personnes qui publiaient des contenus nÃ©gatifs Ã  son sujet, justifiant cela en disant qu'il n'Ã©tait pas obligÃ© d'hÃ©berger dans le pays des Â« personnes qui souhaitent la mort des AmÃ©ricains Â». La dÃ©cision du DÃ©partement d'Ã‰tat a Ã©tÃ© annoncÃ©e sur la plateforme X, oÃ¹ l'agence a publiÃ© une sÃ©rie de captures d'Ã©cran montrant des exemples de publications critiquant Kirk. Parmi celles-ci figuraient des publications d'Argentine, d'Afrique du Sud, d'Allemagne, du Mexique et du Paraguay. Certaines de ces publications auraient qualifiÃ© le podcasteur de raciste et de fasciste. Toutes ces personnes ont vu leurs visas rÃ©voquÃ©s. On ignore si ces dÃ©cisions concernaient des personnes dÃ©jÃ  prÃ©sentes aux Ã‰tats-Unis ou des personnes souhaitant y entrer. On ignore Ã©galement quels types de visas Ã©taient concernÃ©s par ces rÃ©vocations. Selon le Centre pour la libertÃ© d'expression de l'UniversitÃ© d'Ã‰tat du Middle Tennessee, les ressortissants Ã©trangers lÃ©galement prÃ©sents aux Ã‰tats-Unis sont protÃ©gÃ©s par le Premier Amendement, qui garantit la libertÃ© d'expression. Cependant, le DÃ©partement d'Ã‰tat maintient que ce principe ne s'applique pas aux personnes souhaitant entrer aux Ã‰tats-Unis.

En juin, l'administration Trump a annoncÃ© un processus de vÃ©rification Ã©largi pour les demandeurs de visas Ã©tudiants F, M et J. Les candidats doivent rendre public leur profil sur les rÃ©seaux sociaux. L'objectif est d'identifier les personnes reprÃ©sentant une menace pour la sÃ©curitÃ© nationale. Selon les donnÃ©es de la BBC, environ 6 000 visas Ã©tudiants avaient dÃ©jÃ  Ã©tÃ© rÃ©voquÃ©s en aoÃ»t, pour des motifs tels que l'agression, le cambriolage, la conduite sous influence et le soutien Ã  des organisations considÃ©rÃ©es comme terroristes. Des cas jugÃ©s hostiles Ã  la population amÃ©ricaine ont dÃ©sormais Ã©tÃ© ajoutÃ©s Ã  cette liste. Les observateurs soulignent que la politique de rÃ©vocation des visas s'inscrit dans une tendance plus large Ã  restreindre la libertÃ© d'expression sous couvert de sÃ©curitÃ© nationale. Depuis son retour Ã  la Maison-Blanche, l'administration Trump a adoptÃ© une attitude ambiguÃ« : le prÃ©sident affirme publiquement dÃ©fendre la libertÃ© d'expression tout en autorisant les autoritÃ©s Ã  sanctionner les Ã©trangers qui expriment des opinions dÃ©favorables Ã  l'Ã©gard de ses alliÃ©s.

En juin, Trump a signÃ© un dÃ©cret Â« rÃ©tablissant la libertÃ© d'expression et mettant fin Ã  la censure fÃ©dÃ©rale Â», mais les dÃ©cisions du DÃ©partement d'Ã‰tat jettent le doute sur la crÃ©dibilitÃ© du document. Les critiques Ã©voquent le cas d'un chercheur franÃ§ais qui s'est vu refuser l'entrÃ©e sur le territoire aprÃ¨s que des messages trouvÃ©s sur son ordinateur suggÃ©raient qu'il dÃ©sapprouvait la politique scientifique de l'administration. Pour de nombreux Ã©trangers, cette situation signifie que tout mot publiÃ© en ligne peut Ãªtre utilisÃ© contre eux lors de la procÃ©dure de demande de visa. Les mÃ©dias amÃ©ricains indiquent que des actions similaires contre des citoyens d'autres pays pourraient conduire Ã  l'autocensure et Ã  une restriction de la libertÃ© d'expression dans les milieux universitaires et parmi les Ã©tudiants internationaux.

Les politiques de contrÃ´le de la libertÃ© d'expression ne s'appliquent pas seulement aux Ã©trangers. Le vice-prÃ©sident J.D. Vance a rÃ©cemment appelÃ© au licenciement des AmÃ©ricains qui Â« ont cÃ©lÃ©brÃ© la mort de Kirk Â». Les commentateurs soulignent que ce phÃ©nomÃ¨ne dÃ©borde du gouvernement pour s'Ã©tendre Ã  la sphÃ¨re des relations professionnelles privÃ©es et aux rÃ©seaux sociaux. Le DÃ©partement d'Ã‰tat maintient que ses actions sont prÃ©ventives et ne portent pas atteinte Ã  la libertÃ© d'expression. Cependant, de nombreux juristes constitutionnels ne sont pas d'accord. Ils affirment que la vÃ©rification des publications sur les rÃ©seaux sociaux est une forme moderne de censure dont les effets se feront sentir pendant des annÃ©es.
