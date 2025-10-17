Se connecter  
Un nouveau brevet laisse entrevoir une émulation Nintendo DS pour Switch Online
Publié le: 17/10/2025 @ 14:44:06: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesUn nouveau brevet de Nintendo suggère que les jeux Nintendo DS pourraient être disponibles via le service en ligne Nintendo Switch Online à l'avenir. Selon un article publié par MikeOdysseyYT sur X , le brevet décrit différentes méthodes techniques pour implémenter le système double écran de la console portable sur la Switch et la Switch 2. Le document répertorie trois options d'affichage possibles : un double écran similaire à celui de la DS originale, un écran unique avec les deux affichages en incrustation d'image, et un mode permettant de basculer entre les deux écrans. Techniquement, il décrit un système dans lequel un périphérique principal et un périphérique secondaire fonctionnent ensemble pour traiter les entrées et échanger des données d'image. Nintendo n'a pas encore communiqué officiellement concernant une telle implémentation.
