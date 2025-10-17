Nintendo prÃ©voit de produire jusqu'Ã  25 millions de Switch 2 d'ici mars 2026

Nintendo a demandÃ© Ã ses fournisseurs de produire jusqu'Ã 25 millions d'unitÃ©s de la Switch 2 d'ici fin mars 2026, selon l'agence Bloomberg . Nintendo vise des ventes record dÃ¨s la premiÃ¨re annÃ©e. Selon des sources proches du dossier, la production sera maintenue pendant les fÃªtes et encore augmentÃ©e dÃ©but 2026. Nintendo ajustera les chiffres de production dÃ©finitifs aprÃ¨s avoir Ã©valuÃ© la demande pendant les fÃªtes de fin d'annÃ©e. Selon des sources industrielles, Nintendo devrait largement dÃ©passer les prÃ©visions des analystes, qui tablaient sur 17,6 millions d'unitÃ©s vendues pour l'exercice en cours. D'aprÃ¨s les chiffres d'expÃ©dition de ses partenaires fabricants, Nintendo prÃ©voit de vendre environ 20 millions de consoles d'ici fin mars 2026. Les stocks restants seront reportÃ©s sur l'exercice suivant.
