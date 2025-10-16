Microsoft délocalise la production de tablettes hors de Chine.

Dans un contexte de tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine, Microsoft se préparerait à délocaliser la production de ses ordinateurs portables et tablettes Surface hors de Chine. Nikkei rapporte que l'entreprise prévoit de commencer à délocaliser la production de ses appareils Surface et de ses serveurs au plus tôt en 2026, mais c'est déjà très proche. Ce changement affectera non seulement l'assemblage, mais aussi l'approvisionnement en composants et pièces détachées pour les futurs modèles Surface et serveurs. Selon certaines sources, Microsoft a déjà délocalisé une partie de la production de ses serveurs vers d'autres pays et cherche désormais à fabriquer davantage de consoles Xbox hors de Chine. Par ailleurs, Microsoft est loin d'être la seule entreprise à chercher à réduire sa dépendance aux usines chinoises.
Selon Bloomberg, Apple se prépare également à délocaliser une partie de sa production au Vietnam. L'entreprise prévoit d'y lancer une nouvelle gamme d'appareils, notamment un écran domestique intelligent, des caméras de surveillance intérieure et un robot de bureau plus performant. Cette stratégie s'inscrit dans le cadre de la délocalisation progressive de ses usines d'assemblage hors de Chine. Cette diversification est nécessaire aux entreprises, non pas par insatisfaction vis-à-vis des prix ou des services en Chine, mais parce que les nouveaux droits de douane les obligent à augmenter significativement le prix de leurs produits finis. Cela impactera significativement les ventes, un objectif que les grands acteurs souhaitent certainement éviter. Microsoft souhaite donc délocaliser ses usines vers d'autres pays.
