Une nouvelle ère commence pour Windows 11 avec Copilot en son cœur : sera-ce le bon moment pour l'IA sur PC ?

Avec la nouvelle mise à jour de Windows 11 , Microsoft marque un tournant dans l'histoire du PC. L'objectif est clair : transformer chaque ordinateur en un PC IA , capable de comprendre le langage, les images et le contexte pour agir de manière autonome et assistée. Au cœur de cette évolution se trouve évidemment Copilot , l'assistant intelligent de plus en plus intégré au système d'exploitation, capable de répondre à la voix de l'utilisateur, d'analyser ce qui apparaît à l'écran et même d'effectuer des actions de manière autonome, toujours sous son contrôle. Cette mise à jour introduit également une longue liste de nouvelles fonctionnalités conçues pour améliorer la productivité, l'accessibilité et la sécurité, en exploitant pleinement le potentiel de l'intelligence artificielle. Des fonctionnalités Copilot Vision et Voice aux nouvelles actions IA dans l'Explorateur de fichiers, en passant par une gestion plus transparente des agents numériques , Windows 11 se prépare à entrer dans une nouvelle ère où le PC n'est plus seulement un outil, mais un véritable collaborateur.
Copilot est désormais au cœur de l'expérience utilisateur de Windows 11 et peut être invoqué naturellement par commande vocale, textuelle ou visuelle. L'objectif est de simplifier les interactions avec le PC, rendant la technologie plus intuitive et immédiate pour tous. À cette fin, de nombreuses fonctionnalités innovantes ont été ajoutées.
- Hey Copilot : un mode d'activation vocale qui vous permet d'interagir avec l'assistant simplement en parlant. Vous pouvez ouvrir des applications, demander des informations ou modifier des paramètres sans utiliser le clavier.
- Copilot Vision : une fonctionnalité permettant à l'assistant d'analyser l'écran et de fournir un support contextuel. Elle peut expliquer l'utilisation d'un programme, suggérer des modifications à un document ou illustrer visuellement les étapes à suivre. Disponible dans le monde entier, elle est compatible avec la saisie textuelle et vocale.
- Demandez à Copilot sur la barre des tâches : une nouvelle intégration transforme la barre des tâches en point d'accès direct à l'assistant. En plus de répondre aux commandes vocales ou textuelles, Copilot propose des résultats de recherche en temps réel pour les fichiers, les applications et les paramètres, rendant le système plus fluide et réactif.
- Actions Copilot : Fonctionnalité expérimentale bientôt disponible pour les utilisateurs Windows Insider, les actions Copilot vous permettent d'effectuer des tâches concrètes sur votre système. L'assistant peut organiser des fichiers, extraire des données de documents ou effectuer des tâches répétitives de manière autonome, tout en vous permettant de surveiller et d'intervenir à tout moment.
- Manus, l'agent d'IA pour la création de sites web : il utilise des documents enregistrés localement pour générer automatiquement des pages web professionnelles, sans avoir à télécharger de fichiers ni à écrire de code. Actuellement en préversion privée, il représente l'un des premiers exemples concrets de la façon dont l'IA peut transformer le PC en collaborateur actif.
En plus de faire évoluer Copilot, Microsoft améliore les outils et applications sur lesquels des millions d'utilisateurs comptent chaque jour, de l'explorateur de fichiers à la barre de jeux . L'Explorateur de fichiers intègre désormais les Actions IA , un système de commandes basées sur l'intelligence artificielle qui vous permet d'agir directement sur les fichiers d'un clic droit. Par exemple, vous pouvez modifier des images ou synthétiser des documents sans les ouvrir manuellement. Voici quelques actions prises en charge :
- Bing Visual Search , pour rechercher en ligne des éléments présents dans une image ;
- Flou d'arrière-plan , pour flouter automatiquement l'arrière-plan d'une photo et mettre en valeur le sujet ;
- Effacer les objets , qui vous permet de supprimer les éléments indésirables d'une photo à l'aide de la fonction d'effacement génératif ;
- Supprimer l'arrière-plan , pour isoler un sujet en un seul clic dans Paint.
Pour les utilisateurs disposant d'un abonnement Microsoft 365, l' action « Résumer » génère des résumés des documents enregistrés sur OneDrive et SharePoint , améliorant ainsi l'efficacité de la gestion des fichiers. De plus, les cartes de personnes intégrées indiquent qui collabore sur un fichier, clarifiant ainsi les flux de travail de l'équipe. Sur le plan de l'accessibilité, le nouveau visualiseur Braille de Narrator offre une visualisation simultanée du texte et de sa traduction en braille, utile pour les enseignants et les élèves malvoyants. Dans Narrateur également, l’expérience de lecture dans Word devient plus naturelle grâce à un retour vocal plus fluide et à une navigation améliorée entre les tableaux, les listes et les notes. Le thème de l'inclusivité s'étend également à la commande vocale , avec des commandes plus naturelles et plus flexibles sur Copilot+ PC. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser un langage familier (« Pouvez-vous ouvrir Edge ? ») sans avoir à mémoriser la syntaxe exacte.
Le jeu vidéo est un autre domaine clé de cette évolution. Avec l'arrivée de Gaming Copilot (Bêta) , l'assistant devient un véritable allié pour les joueurs. Intégré à la barre de jeu, Copilot peut répondre aux questions, fournir des conseils stratégiques et analyser les performances. Cette fonctionnalité est également compatible avec les appareils portables comme la ROG Xbox Ally et la ROG Xbox Ally X, pour une expérience IA optimale même en déplacement. Parmi les innovations techniques, on distingue également le support natif du Wi-Fi 7 , qui garantit des connexions plus stables et plus rapides, et l'introduction du gestionnaire de clés de sécurité , qui permet d'utiliser des gestionnaires d'informations d'identification comme 1Password pour s'authentifier en toute sécurité via Windows Hello. De plus, une partie du noyau de Windows 11 a été réécrite en Rust, un langage qui offre une meilleure protection contre les vulnérabilités de la mémoire et améliore la stabilité globale du système.
Avec l'arrivée des agents intelligents , Microsoft a introduit un nouveau paradigme de sécurité conçu pour protéger les utilisateurs à mesure que l'IA devient de plus en plus autonome. De nouvelles fonctionnalités, telles que Copilot Actions , permettent à l'assistant d'effectuer des tâches réelles sur l'ordinateur, mais toujours dans un environnement contrôlé et transparent. Au cœur de cette transformation se trouvent les principes de sécurité et de confidentialité qui guident le développement des agents sur Windows 11. Microsoft définit quatre piliers fondamentaux :
- Séparez les comptes d'agent des comptes d'utilisateur, ce qui permet d'appliquer des règles de sécurité et des autorisations spécifiques.
- Privilèges limités , qui empêchent l'agent d'accéder aux fichiers ou aux paramètres sans consentement explicite.
- Fiabilité opérationnelle , garantie par la signature numérique de chaque agent, révocable en cas de comportement anormal ou malveillant.
- Conception axée sur la confidentialité , alignée sur la norme Responsible AI de Microsoft, qui garantit que les données sont collectées uniquement à des fins clairement définies communiquées à l'utilisateur.
L'infrastructure qui rend tout cela possible est l' espace de travail de l'agent , un environnement isolé dans lequel Copilot peut fonctionner en parallèle avec l'utilisateur. Dans ce « bac à sable » virtuel, l'agent dispose de son propre bureau et d'autorisations contrôlées, limitant la visibilité des données personnelles et empêchant l'accès non autorisé au contenu sensible. Les utilisateurs gardent le contrôle à tout moment : ils peuvent surveiller, suspendre ou arrêter les actions de l'agent. Lorsqu'une opération sensible est requise, Copilot demande une confirmation explicite avant de poursuivre. Pendant la phase de prévisualisation, les actions de l'agent sont limitées à un ensemble restreint de dossiers locaux, tels que Documents, Bureau ou Images, pour plus de sécurité. Microsoft réitère que cette architecture fait partie intégrante du programme Secure Future Initiative , conçu pour garantir que Windows 11 demeure la plateforme la plus fiable pour les expériences d'IA. De nouvelles fonctionnalités de sécurité continueront d'évoluer, notamment grâce aux retours de la communauté Windows Insider et aux contributions du secteur de la recherche informatique.
