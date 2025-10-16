Test Extremely Powerful Capybaras (PS5) - Vampire Survivors fait encore des émules

Publié le: 16/10/2025 @ 16:45:43: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Faut-il vraiment vous dire qu'Extremely Powerful Capybaras n'a pas grand-chose à dire sur le plan narratif ? Eh bien, c'était assez évident. Le titre développé par l'équipe de Studio Bravarda et publié par PM Studios, sorti fin 2023 sur PC mais qui arrive seulement maintenant sur consoles, est un jeu axé sur l'action et un gameplay simple, facile à maîtriser, même si ce n'est pas si évident. Bien sûr, nul besoin d'une narration particulièrement puissante pour écraser ses adversaires tout en contrôlant un petit capybara. Nous avons deux nouvelles à partager : une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est que, malheureusement, Extremely Powerful Capybaras n'est pas traduit en français ; la bonne, c'est que, comme mentionné plus haut, il n'y a pas grand-chose à lire, du moins en termes de narration. Bien sûr, l'absence de traduction du titre pourrait poser problème aux non-anglophones, qui devront donc choisir les différentes nouvelles capacités (plus d'informations ci-dessous) tout en essayant de comprendre leurs capacités grâce aux explications du jeu. Bon, le titre du Studio Bravarda n'a pas grand-chose à raconter narrativement , mais qu'en est-il du point de vue du gameplay ? Eh bien, même si tout n'est pas rose, du moins en termes de gameplay, on peut dire qu'Extremely Powerful Capybaras est un jeu amusant, mais qui n'impressionne pas. Commençons par l'ordre et essayons de clarifier les choses : comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran de cette page, Extremely Powerful Capybaras est un jeu de tir à deux joysticks qui s'inscrit dans la lignée de Vampire Survivors et enrichit un genre né du titre développé par le développeur italien Poncle. Ceci dit, commençons par la fonctionnalité qui distingue Extremely Powerful Capybaras du titre dont il s'inspire : le mode coopératif .
