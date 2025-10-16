Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Test Extremely Powerful Capybaras (PS5) - Vampire Survivors fait encore des émules
Publié le: 16/10/2025 @ 16:45:43: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosFaut-il vraiment vous dire qu'Extremely Powerful Capybaras n'a pas grand-chose à dire sur le plan narratif ? Eh bien, c'était assez évident. Le titre développé par l'équipe de Studio Bravarda et publié par PM Studios, sorti fin 2023 sur PC mais qui arrive seulement maintenant sur consoles, est un jeu axé sur l'action et un gameplay simple, facile à maîtriser, même si ce n'est pas si évident. Bien sûr, nul besoin d'une narration particulièrement puissante pour écraser ses adversaires tout en contrôlant un petit capybara. Nous avons deux nouvelles à partager : une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est que, malheureusement, Extremely Powerful Capybaras n'est pas traduit en français ; la bonne, c'est que, comme mentionné plus haut, il n'y a pas grand-chose à lire, du moins en termes de narration. Bien sûr, l'absence de traduction du titre pourrait poser problème aux non-anglophones, qui devront donc choisir les différentes nouvelles capacités (plus d'informations ci-dessous) tout en essayant de comprendre leurs capacités grâce aux explications du jeu. Bon, le titre du Studio Bravarda n'a pas grand-chose à raconter narrativement , mais qu'en est-il du point de vue du gameplay ? Eh bien, même si tout n'est pas rose, du moins en termes de gameplay, on peut dire qu'Extremely Powerful Capybaras est un jeu amusant, mais qui n'impressionne pas. Commençons par l'ordre et essayons de clarifier les choses : comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran de cette page, Extremely Powerful Capybaras est un jeu de tir à deux joysticks qui s'inscrit dans la lignée de Vampire Survivors et enrichit un genre né du titre développé par le développeur italien Poncle. Ceci dit, commençons par la fonctionnalité qui distingue Extremely Powerful Capybaras du titre dont il s'inspire : le mode coopératif .
« Samsung abandonne le Galaxy S26 Edge
Plus d'actualités dans cette catégorie
16-10Réinventer Painkiller - Premier journal des développeurs avant le lancement le 21 octobre
16-10Jouez gratuitement à F1 25 ce week-end
15-10Test Blippo+ (Nintendo Switch) - une simulation de TV new wave en direct qui n'est pas sur le câble
14-10Test Ghost of Yotei (PlayStation 5) - Trois cents ans ont passé depuis Ghost of Tsushima
13-10Test Particle Hearts (PS5) - Une expérience particulière.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Extremely Powerful Capybaras (PS5) - Vampire Survivors fait encore des émules
Mobile Mobile
Samsung abandonne le Galaxy S26 Edge
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Réinventer Painkiller - Premier journal des développeurs avant le lancement le 21 octobre
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Jouez gratuitement à F1 25 ce week-end
Matériel Matériel
La Fire TV d'Amazon bénéficie d'une version Plus : c'est exactement le même produit, mais il coûte plus cher.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?