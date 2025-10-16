Samsung abandonne le Galaxy S26 Edge

Selon des informations non officielles, Samsung aurait abandonné la commercialisation du Galaxy S26 Edge suite aux ventes décevantes de son prédécesseur. Rappelons que le Galaxy S25 Edge équipé du processeur Snapdragon 8 Elite était commercialisé il y a seulement cinq mois, et que l'entreprise souhaite désormais relancer la version Plus. Heureusement, le développement du Galaxy S26 Ultra progresse sans problème. L'annulation du Galaxy S26 Edge aurait entraîné des retards dans le développement des modèles restants. Selon les informations publiées sur le site Newspim, Samsung ne prévoit de sortir que trois modèles : le Galaxy S26 Pro, le S26 Plus et le S26 Ultra. La raison en est la faible performance commerciale du Galaxy S25 Edge. Malheureusement, cette décision a retardé le développement des Galaxy S26 Pro et S26 Plus, et l'entreprise n'a pas communiqué de date de reprise. Heureusement, cela a été évité avec le populaire Galaxy S26 Ultra.
Ice Universe a confirmé l'annulation du Galaxy S26 Edge et a également révélé que le Galaxy S25 Edge serait officiellement abandonné une fois les stocks épuisés. Bien que ce fleuron élégant n'ait pas été largement reconnu en raison de ses nombreux compromis, il a ses atouts. Grâce à une remise massive de 40 %, le modèle 512 Go est actuellement au prix de 729 $ sur Amazon, ce qui le rend nettement moins cher que l'iPhone Air tout en bénéficiant de composants solides comme le Snapdragon 8 Elite et 12 Go de RAM. Le Galaxy S25 Edge a également remporté des tests d'autonomie de la batterie et, dans certains scénarios, a obtenu une meilleure qualité d'image avec son appareil photo 200MP, par rapport à l'iPhone 16 Pro et 16 Pro Max avec zoom optique 5x.
