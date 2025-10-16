Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Samsung abandonne le Galaxy S26 Edge
Publié le: 16/10/2025 @ 16:40:03: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileSelon des informations non officielles, Samsung aurait abandonné la commercialisation du Galaxy S26 Edge suite aux ventes décevantes de son prédécesseur. Rappelons que le Galaxy S25 Edge équipé du processeur Snapdragon 8 Elite était commercialisé il y a seulement cinq mois, et que l'entreprise souhaite désormais relancer la version Plus. Heureusement, le développement du Galaxy S26 Ultra progresse sans problème. L'annulation du Galaxy S26 Edge aurait entraîné des retards dans le développement des modèles restants. Selon les informations publiées sur le site Newspim, Samsung ne prévoit de sortir que trois modèles : le Galaxy S26 Pro, le S26 Plus et le S26 Ultra. La raison en est la faible performance commerciale du Galaxy S25 Edge. Malheureusement, cette décision a retardé le développement des Galaxy S26 Pro et S26 Plus, et l'entreprise n'a pas communiqué de date de reprise. Heureusement, cela a été évité avec le populaire Galaxy S26 Ultra.

Ice Universe a confirmé l'annulation du Galaxy S26 Edge et a également révélé que le Galaxy S25 Edge serait officiellement abandonné une fois les stocks épuisés. Bien que ce fleuron élégant n'ait pas été largement reconnu en raison de ses nombreux compromis, il a ses atouts. Grâce à une remise massive de 40 %, le modèle 512 Go est actuellement au prix de 729 $ sur Amazon, ce qui le rend nettement moins cher que l'iPhone Air tout en bénéficiant de composants solides comme le Snapdragon 8 Elite et 12 Go de RAM. Le Galaxy S25 Edge a également remporté des tests d'autonomie de la batterie et, dans certains scénarios, a obtenu une meilleure qualité d'image avec son appareil photo 200MP, par rapport à l'iPhone 16 Pro et 16 Pro Max avec zoom optique 5x.
Test Extremely Powerful Capybaras (PS5) ... »« Réinventer Painkiller - Premier journal...
Plus d'actualités dans cette catégorie
13-10Un VPN gratuit prend le contrôle de votre téléphone. Désinstallez-le immédiatement.
13-10Les Chinois ne se gênent pas. Ils ont sorti Android iOS 26 et s'en vantent.
03-10L'enregistrement des appels sur Pixel est désormais possible également en Europe
18-09Google confirme un grave défaut de batterie dans les prochains Pixels
16-09Les prochains appareils haut de gamme de Xiaomi s'aligneront sur Apple.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Extremely Powerful Capybaras (PS5) - Vampire Survivors fait encore des émules
Mobile Mobile
Samsung abandonne le Galaxy S26 Edge
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Réinventer Painkiller - Premier journal des développeurs avant le lancement le 21 octobre
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Jouez gratuitement à F1 25 ce week-end
Matériel Matériel
La Fire TV d'Amazon bénéficie d'une version Plus : c'est exactement le même produit, mais il coûte plus cher.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?