Réinventer Painkiller - Premier journal des développeurs avant le lancement le 21 octobre

Le label 3D Realms de Saber Interactive et le développeur Anshar Studios ont publié une nouvelle vidéo présentant le journal des développeurs de Painkiller , la réinterprétation de la franchise d'action classique, disponible le 21 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam . Découvrez les coulisses de la création d'un Painkiller inédit et comment l'équipe s'est inspirée des racines de la série pour concevoir les graphismes, les niveaux, les armes et bien plus encore de cette nouvelle expérience brutale avec un mode multijoueur coopératif ! Pour Painkiller , les équipes de 3D Realms et d'Anshar Studios ont souhaité créer un jeu rapide, stimulant et amusant, préservant l'esprit de la franchise tout en la repensant. Résultat : un jeu axé sur le dynamisme et la liberté de mouvement en coopération, vous permettant de traverser les combats en douceur et de dominer ensemble des hordes d'ennemis redoutables. Les armes étaient un pilier essentiel de cette philosophie, et l'arsenal de Painkiller propose de multiples designs directement inspirés des origines de la série, revisités avec modernité. Vous pouvez notamment personnaliser les améliorations de vos armes, créant ainsi des configurations uniques adaptées à différents styles de jeu et même en coopération avec les équipements de vos amis.
