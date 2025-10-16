Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Jouez gratuitement à F1 25 ce week-end
Publié le: 16/10/2025 @ 15:52:40: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosElectronic Arts Inc. invite les joueurs à rejoindre la grille de départ pour un week-end placé sous le signe de la fête et de la compétition dans EA SPORTS F1 25, le jeu officiel du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA. Du 16 au 20 octobre, les joueurs pourront jouer au jeu gratuitement* sur PlayStation5, Xbox Series X|S et Steam, avec un accès complet au Championnat du monde de Formule 1 2025 de la FIA, à Point de Rupture et à Mon Ecurie 2.0. Alors que le Grand Prix des États-Unis approche à grands pas, F1 25 célèbre la course à domicile de Haas avec un tout nouveau Défi Pro, donnant aux joueurs la chance d'affronter la nouvelle star de l'équipe, Ollie Bearman Pour cet événement spécial, le rookie et son coéquipier Esteban Ocon se sont affrontés roue contre roue sur le Circuit des Amériques afin de déterminer lequel des deux finira dans le jeu avec le meilleur temps. C'est finalement Ollie qui s'est imposé. À partir du 15 octobre, les joueurs pourront se lancer dans F1 World pour tenter de battre le temps d’Ollie dans le Défi Pro Haas et avoir une chance de débloquer la livrée de l’édition 2025 du Grand Prix des États-Unis de l'écurie, qui qui arrivera dans le jeu en même temps que dans le monde réel. Les joueurs qui participeront à des courses dans le jeu tout au long du week-end pourront démarrer sur les chapeaux de roue grâce au Double Podium Pass XP, et les nouveaux joueurs pourront acheter le jeu avec une réduction de 30 % sur le prix de vente standard sur les plateformes de distribution, tout en conservant la progression et le contenu enregistrés dans la version d’essai.

Réinventer Painkiller - Premier journal... »« La Fire TV d'Amazon bénéficie d'une ve...
Plus d'actualités dans cette catégorie
16-10Test Extremely Powerful Capybaras (PS5) - Vampire Survivors fait encore des émules
16-10Réinventer Painkiller - Premier journal des développeurs avant le lancement le 21 octobre
15-10Test Blippo+ (Nintendo Switch) - une simulation de TV new wave en direct qui n'est pas sur le câble
14-10Test Ghost of Yotei (PlayStation 5) - Trois cents ans ont passé depuis Ghost of Tsushima
13-10Test Particle Hearts (PS5) - Une expérience particulière.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Extremely Powerful Capybaras (PS5) - Vampire Survivors fait encore des émules
Mobile Mobile
Samsung abandonne le Galaxy S26 Edge
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Réinventer Painkiller - Premier journal des développeurs avant le lancement le 21 octobre
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Jouez gratuitement à F1 25 ce week-end
Matériel Matériel
La Fire TV d'Amazon bénéficie d'une version Plus : c'est exactement le même produit, mais il coûte plus cher.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?