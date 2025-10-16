La Fire TV d'Amazon bénéficie d'une version Plus : c'est exactement le même produit, mais il coûte plus cher.

Se connecter  
Publié le: 16/10/2025 @ 15:01:44: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielVous connaissez probablement la clé Fire TV d' Amazon . C'est l'un des produits les plus populaires de l'entreprise : une petite clé HDMI abordable qui se connecte à votre téléviseur pour créer une expérience connectée moderne et actuelle. Pour beaucoup, c'est la solution idéale pour mettre à jour le logiciel de leur téléviseur sans avoir à le remplacer entièrement. Amazon a lancé aujourd'hui la variante Plus de son modèle 4K. Qu'est-ce qui la différencie du modèle précédent ? Rien du tout. Juste le nom. À tel point qu'Amazon a même ajouté un visuel explicatif sur la page produit. Comme Amazon le permet aux autres vendeurs, le produit sur la page de vente a également hérité des avis et de la note du modèle précédent. Comme si ce changement de nom n'était pas assez déroutant, il existe une autre petite différence entre les deux produits : le prix.

Le « précédent » Fire TV 4K est actuellement en promotion à 41,99 € au lieu du prix de 69,99 €, tandis que le nouveau modèle Plus est vendu au prix fort. Donc, si vous envisagez d’acheter ce produit, profiter de la vente sur le modèle précédent pourrait être une décision intelligente. Espérons que la tendance à renommer des produits identiques cesse aujourd'hui, le jour même de leur création.
