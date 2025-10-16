Se connecter  
Google supprime les jeux GameSnacks ... mais change ensuite d'avis
Publié le: 16/10/2025 @ 15:00:16: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidCes dernières années, Android Auto a ajouté de nombreuses fonctionnalités conçues pour rendre les voyages plus pratiques et connectés, mais elles ne sont pas toutes destinées à perdurer. Parmi celles-ci, on trouve GameSnacks , une petite collection de jeux HTML5 développés par Google pour divertir les passagers pendant les escales. Finalement, Google semble être revenu sur ce qui semble n'être qu'un des nombreux bugs de la plateforme : Il suffit de mettre à jour Android Auto vers la version 15.3 (ou ultérieure) et GameSnacks devrait être de nouveau disponible. Du moins jusqu'au prochain bug.
