Android 16 QPR2 Beta 3 est arrivÃ© : de nombreux ajustements pour Material 3 Expressive et plus encore

Android 16 QPR2 Beta 3 est arrivÃ© : de nombreux ajustements pour Material 3 Exp...
PubliÃ© le: 16/10/2025 @ 14:57:39: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidGoogle a publiÃ© la troisiÃ¨me bÃªta d' Android 16 QPR2 , la version trimestrielle de la plateforme qui arrivera en version stable vers dÃ©cembre, perfectionnant encore Material 3 Expressive , mais pas seulement. Voici les principales nouveautÃ©s de cette derniÃ¨re version. Parmi les nouveautÃ©s les plus notables d'Android 16 QPR2 BÃªta 3, on trouve l'introduction d'icÃ´nes plus grandes dans la barre de recherche du lanceur Pixel . Ce changement simplifie la navigation et rend l'accÃ¨s Ã  des fonctionnalitÃ©s comme le microphone, Google Lens et le mode IA plus visible. De plus, le systÃ¨me de notifications a bÃ©nÃ©ficiÃ© d'une mise Ã  jour graphique, combinant le design des notifications avec des icÃ´nes d'application complÃ¨tes, offrant ainsi une expÃ©rience visuelle plus cohÃ©rente. Une autre mise Ã  jour importante concerne l'extension des options de vÃ©rification d'identitÃ© , qui offrent dÃ©sormais une sÃ©curitÃ© accrue pour dÃ©tecter les accÃ¨s non autorisÃ©s. Ceci est particuliÃ¨rement utile pour ceux qui utilisent leur appareil pour des activitÃ©s sensibles comme les opÃ©rations bancaires. L'historique des notifications a Ã©galement reÃ§u des modifications, ce qui facilite la rÃ©cupÃ©ration des informations importantes perdues. Le dÃ©veloppement des widgets d'Ã©cran de verrouillage se poursuit , malgrÃ© la disparition de l'option Â« Quand afficher automatiquement Â» de l'Ã©cran de verrouillage. Enfin, il ne faut pas oublier le nouveau lecteur multimÃ©dia , Ã©galement prÃ©sent sur l'Ã©cran de verrouillage, qui permet un accÃ¨s rapide et immÃ©diat aux contenus musicaux sans dÃ©verrouiller l'appareil, et qui avait Ã©tÃ© inexplicablement supprimÃ©.

Ã€ chaque mise Ã  jour, Android vise non seulement Ã  introduire de nouvelles fonctionnalitÃ©s, mais aussi Ã  amÃ©liorer la stabilitÃ©. Par exemple, certains utilisateurs ont signalÃ© l'Ã©chec de l'installation des mises Ã  jour du systÃ¨me Google Play , et ce problÃ¨me a Ã©tÃ© rÃ©solu dans la nouvelle version. Certains problÃ¨mes Ã©taient plus spÃ©cifiques, comme l'apparition d'icÃ´nes de raccourci sous forme de cercles gris vides sur l'Ã©cran d'accueil. Ce bug a semÃ© la confusion et semble dÃ©sormais corrigÃ©. Les icÃ´nes de portefeuille sur l'Ã©cran de verrouillage ont Ã©galement vu leur reprÃ©sentation visuelle amÃ©liorÃ©e, rÃ©duisant les erreurs de coloration qui perturbent l' expÃ©rience utilisateur . De plus, les problÃ¨mes de dÃ©charge excessive de la batterie ont Ã©tÃ© rÃ©solus, notamment sur les appareils pliables . Enfin, les correctifs incluent Ã©galement une rÃ©solution du problÃ¨me de connexion audio Bluetooth pendant les appels.

Pour ceux qui souhaitent tester Android 16 QPR2 BÃªta 3, l'installation est relativement simple si vous possÃ©dez un appareil compatible. Les appareils Pixel compatibles incluent les Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro et d'autres modÃ¨les plus rÃ©cents jusqu'au Pixel 10 Pro Fold. Il est essentiel de suivre quelques instructions pour une installation fluide. Nous vous recommandons tout d'abord de sauvegarder vos informations et donnÃ©es afin de les protÃ©ger en cas de problÃ¨me lors de l'installation. Ensuite, rendez-vous sur la page d'inscription au programme bÃªta de Google pour enregistrer votre appareil . Une fois l'enregistrement terminÃ©, attendez simplement la notification indiquant que la mise Ã  jour est disponible. Vous pourrez alors vÃ©rifier les mises Ã  jour dans les paramÃ¨tres de votre appareil et tÃ©lÃ©charger la mise Ã  jour Android 16 QPR2 BÃªta 3. Pour revenir Ã  la version stable Ã  partir de n'importe quel QPR bÃªta, vous devez attendre que la version stable de ce QPR spÃ©cifique soit publiÃ©e, donc environ tous les 3 mois.
