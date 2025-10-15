Se connecter  
Test Blippo+ (Nintendo Switch) - une simulation de TV new wave en direct qui n'...
Publié le: 15/10/2025 @ 15:39:35: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosLe 2 novembre 2005, YOS (rebaptisée plus tard FLUX) a été lancée. Il s'agissait d'une chaîne musicale MTV axée sur le rock et la musique électronique alternative, sans publicité et proposant des clips musicaux entrecoupés d'extraits humoristiques d'émissions comme The Andy Milionakis Show . Une approche audacieuse, vouée à marquer l'histoire de la télévision underground italienne avec QOOB, diffusée à partir du 30 novembre 2006. Avec QOOB, tout reste identique, mais tout change . Une musique alternative omniprésente, mais ponctuée de courts métrages indépendants. Une expérience cross-média inédite à 360 degrés, combinant Internet et le numérique terrestre grâce aux contributions de réalisateurs, designers et animateurs débutants, donnant ainsi naissance à des séries comme Urban Jungle , Usavich et My Name is Eloquens . À tous égards, le précurseur de Vine , Musically et TikTok. A certains égards, Blippo+ ressemble à QOOB. Créé en 2002 par le groupe YACHT (Young Americans Challenging High Technology), il rassemble trois personnes issues du monde musical. Ils se sont ensuite lancés dans des projets artistiques impliquant images, vidéos, installations et performances avec d'autres jeunes passionnés, partageant leurs expériences avec Eric Andre, The Chemical Brothers, LCD Soundsystem et M83. Ils bénéficient du soutien de Telefantasy Studios, le studio de création de Jennifer Stratford, qui revisite l'esprit de la télévision par câble avec une touche de modernité. Ainsi, Blippo+ est la chaîne phare du monde Blip, préservant l'esthétique des années 1980 dans sa programmation et ses costumes, tout en acceptant ouvertement – ??quoique dans les limites imposées par l'administration – des contenus plutôt abscons. Une expérience rétrofuturiste institutionnalisée dans un monde parallèle, avec des courts métrages qui définissent la programmation de nombreuses chaînes.
