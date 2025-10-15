Le grand changement de Google : des rappels Keep Ã  un tout nouveau Tasks intÃ©grÃ© !

Google a commencÃ© la migration des rappels de Google Keep vers Google Tasks. Un changement attendu depuis longtemps, dÃ©sormais rÃ©alitÃ©. Cette transition vise Ã unifier les fonctionnalitÃ©s de gestion des tÃ¢ches et Ã simplifier l'expÃ©rience utilisateur. Keep abandonne ainsi son ancien systÃ¨me de rappels , faisant de Google Tasks l'outil incontournable pour gÃ©rer les tÃ¢ches et les rappels de maniÃ¨re intÃ©grÃ©e et efficace. La migration des rappels Google Keep vers Google Tasks apporte plusieurs nouvelles fonctionnalitÃ©s et des changements importants. Tout d'abord, les rappels existants seront automatiquement enregistrÃ©s dans Google Tasks. Cette intÃ©gration simplifie le flux de travail, car les utilisateurs peuvent dÃ©sormais accÃ©der Ã toutes leurs tÃ¢ches depuis une seule application. La nouvelle fonctionnalitÃ© Google Keep inclut Ã©galement une icÃ´ne bleue Google Tasks, qui apparaÃ®t lorsque vous appuyez sur la cloche en haut de la note. De plus, Google Tasks propose des options de rappel similaires aux prÃ©cÃ©dentes, mais avec une interface amÃ©liorÃ©e. Les utilisateurs peuvent choisir des rappels pour aujourd'hui, demain, ou dÃ©finir une date et une heure prÃ©cises pour leurs tÃ¢ches. Cependant, les rappels gÃ©olocalisÃ©s ne seront plus disponibles, ce qui marque une rupture avec l'ancien systÃ¨me.
Un autre changement important concerne les notifications de rappel. GrÃ¢ce Ã l'intÃ©gration avec Google Tasks, l'application Google Keep n'enverra plus de notifications de rappel. Les utilisateurs devront avoir installÃ© Google Agenda ou Google Tasks pour recevoir les notifications concernant leurs Ã©chÃ©ances. Cela nÃ©cessite une certaine adaptabilitÃ© de la part des utilisateurs pour s'habituer au nouveau systÃ¨me de gestion des tÃ¢ches. Enfin, vous pouvez modifier la date et l'heure des rappels dans Google Keep, Google Agenda, Google Tasks ou Gemini . Cependant, vous ne pourrez pas modifier le titre de la tÃ¢che directement depuis l'application Google Keep, une limitation qui pourrait gÃªner certains utilisateurs.
Avec la migration de Google Keep vers Google Tasks, la gestion des tÃ¢ches devient plus claire et plus centralisÃ©e. Il est important de noter que si vous supprimez une tÃ¢che de Google Agenda ou de Google Tasks, la note d'origine dans Google Keep reste intacte. Cela vous permet de prÃ©server la continuitÃ© des informations sans risquer de perdre le contexte des tÃ¢ches associÃ©es. Si vous archivez une note contenant une tÃ¢che, celle-ci ne sera pas affectÃ©e par l'archivage et restera active dans Google Tasks. Cette gestion unique nous offre une plus grande flexibilitÃ© dans la gestion de nos notes et des tÃ¢ches associÃ©es, sans impact nÃ©gatif sur les Ã©chÃ©ances. Il est Ã©galement intÃ©ressant de noter que Google Tasks constitue dÃ©sormais une solution unique pour gÃ©rer toutes les tÃ¢ches, quelle que soit leur origine : Keep, Gmail , Agenda ou autres applications Google. Cette approche centralisÃ©e vise Ã simplifier l'expÃ©rience utilisateur et Ã garantir un accÃ¨s facile et centralisÃ© Ã toutes les informations.
Enfin, veuillez noter que la portÃ©e de la migration sâ€™applique non seulement aux clients Google Workspace, mais Ã©galement aux utilisateurs disposant de comptes Google personnels. Cela offre une plus grande accessibilitÃ© au nouveau systÃ¨me, positionnant Google Tasks comme l'application de rÃ©fÃ©rence pour quiconque cherche Ã amÃ©liorer son organisation personnelle.
