Il a commandé à manger via une application et n'a pas payé. Personne ne l'a remarqué pendant deux ans.

Takuya Higashimoto, 38 ans, de Nagoya, au Japon, a été arrêté pour une fraude qui a duré plus de deux ans. Il a escroqué la plateforme de livraison Demae-can en lui offrant des repas gratuits d'une valeur totale de 3,7 millions de yens, soit environ 24 370 dollars. Comment cette fraude a-t-elle fonctionné ? Higashimoto a passé commande via l'application, puis a utilisé le chat pour signaler que les plats n'étaient jamais arrivés. En réalité, le retrait avait toujours lieu, mais de fausses plaintes lui ont permis d'obtenir des remboursements. Au total, il a passé 1 095 commandes frauduleuses depuis avril 2023. Pour éviter d'être repéré, l'homme a créé environ 124 comptes sous de faux noms et adresses. Il résiliait régulièrement ses abonnements, achetait de nouvelles cartes SIM et changeait de numéro de téléphone. Selon les médias japonais spécialisés dans la livraison de repas, Higashimoto commandait en moyenne huit repas par compte avant de passer au suivant.
La liste de commandes comprenait des articles coûteux : glaces premium, bento à l'anguille (un plat traditionnel japonais à base d'anguille), steaks hachés et autres plats raffinés. L'homme utilisait la même méthode sur plusieurs plateformes de livraison. « Au début, j'ai juste essayé cette astuce. Je n'ai pas pu m'arrêter quand j'ai découvert que ça fonctionnait », a-t-il admis lors de son interrogatoire par la police. Suite à l'arrestation du fraudeur, Demae-can a publié un communiqué, promettant de mettre en place un système avancé de détection des fraudes. Il s'agit d'un autre cas médiatisé lié aux applications de livraison qui fait la une des journaux. Le problème des fausses déclarations de livraisons non effectuées touche l'ensemble du secteur à l'échelle mondiale.
