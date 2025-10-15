Apple lance l'iPad Pro avec la puce M5

Apple a officiellement dévoilé la nouvelle génération d'iPad Pro, le qualifiant d'iPad le plus puissant et le plus intelligent jamais conçu. Après des mois de rumeurs, l'entreprise a confirmé que l'appareil est équipé de la puce M5, prend en charge la charge rapide et inaugure une nouvelle ère de fonctionnalités basées sur l'IA, surpassant largement son prédécesseur, le M4. Côté design, l'appareil conserve le style minimaliste d'Apple tout en devenant le plus fin de la gamme : la version 11 pouces ne mesure que 5,3 mm d'épaisseur, tandis que le modèle plus grand mesure 5,1 mm. Les deux versions sont plus robustes grâce à l'aluminium usiné avec précision. Le nouvel écran Ultra Retina XDR avec technologie Tandem OLED offre des noirs plus profonds, une luminosité accrue et un HDR amélioré.
Au cœur de l'iPad Pro se trouve le processeur M5, doté d'une architecture CPU et GPU à dix cœurs, chaque cœur étant équipé d'un accélérateur neuronal pour des performances graphiques et d'IA améliorées. Associés au moteur neuronal à seize cœurs, le CPU et le GPU offrent des capacités d'IA avancées. Pour la connectivité sans fil, la plateforme sans fil mise à jour intègre la nouvelle puce N1, compatible Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread, tandis que le nouveau modem C1X offre des débits mobiles 50 % plus rapides. Apple affirme que le M5 accélère les performances de l'IA jusqu'à 3,5 fois par rapport au M4 et jusqu'à 5,6 fois par rapport à l'iPad Pro équipé de la puce M1. Aucune autre amélioration notable n'a été constatée.
