Apple a dévoilé le processeur M5
Publié le: 15/10/2025 @ 17:18:33: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple a dévoilé aujourd'hui le processeur M5, qui, comme son prédécesseur, utilise une configuration composée de six cœurs hautes performances et de quatre cœurs économes en énergie. Cependant, selon Apple, chaque cœur offre des performances multithread jusqu'à 15 % plus rapides que le M4. Le module graphique du nouveau processeur a également été accéléré d'environ 30 % et, grâce aux accélérateurs de réseaux neuronaux intégrés au CPU et au GPU, la puissance de calcul combinée de la puce a quadruplé par rapport à la génération précédente. La bande passante mémoire a été portée à 153 gigaoctets par seconde, soit une augmentation de 30 % par rapport aux 120 gigaoctets par seconde du M4.

La prise en charge du ray tracing accéléré matériellement a également été améliorée, avec des gains de performances allant jusqu'à 45 % pour les applications utilisant cette technologie. Le moteur neuronal conserve ses seize cœurs, mais gagne en efficacité, offrant des performances d'IA élevées avec une consommation énergétique minimale. Ce système fonctionnera en conjonction avec les accélérateurs neuronaux du CPU et du GPU, optimisant ainsi pleinement le processeur pour les tâches d'IA. Par exemple, le casque Apple Vision Pro pourra transformer des photographies 2D ordinaires en scènes spatiales ou créer des personnages numériques beaucoup plus rapidement et avec plus de précision. De plus, la puce M5 offre des performances plus élevées pour les fonctionnalités Apple Intelligence.
