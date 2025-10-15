L'imitation gratuite de Windows 10 prend son envol. Et ce n'est pas Linux !

Avec la fin du support officiel de Windows 10, les développeurs du système alternatif ReactOS ont commencé à travailler à l'implémentation d'un modèle de pilote graphique WDDM moderne. C'est paradoxal : alors que Microsoft fait ses adieux à Windows 10, les créateurs de ce système open source introduisent tout juste une technologie apparue dans Windows Vista. Qu'est-ce que ReactOS ? C'est un ambitieux projet open source qui recrée intégralement les fonctionnalités de Windows. Le système n'est pas basé sur Linux ou Unix : il a été entièrement développé de A à Z. Son principal atout est sa compatibilité native avec les applications et pilotes Windows, ce qui le rend unique sur le marché des systèmes d'exploitation open source. Le problème avec la fin du support de Windows 10 est que des millions d'ordinateurs ne recevront plus de mises à jour de sécurité. Microsoft encourage les utilisateurs à passer à Windows 11, mais de nombreux appareils ne répondent pas à la configuration matérielle requise. ReactOS pourrait être une alternative, même s'il reste expérimental pour l'instant.
Le développeur The_DarkFire_ explique que pendant des années, le manque de documentation sur les pilotes graphiques a freiné les progrès. L'avènement des pilotes GPU open source a permis une avancée majeure. Il s'est avéré que le WDDM (Windows Display Driver Model) repose largement sur l'ancien modèle XDDM, dont des vestiges subsistent encore dans les versions modernes de Windows. Les premiers tests semblent prometteurs : une implémentation expérimentale de WDDM est déjà opérationnelle sous ReactOS. De plus, les développeurs ont testé différents pilotes de fournisseurs, dont le pilote Nvidia de l'ère Windows 7, et tous se sont affichés correctement sur des écrans modernes en pleine résolution. L'introduction de WDDM est cruciale pour l'avenir de ReactOS, car elle permettra la prise en charge des nouvelles cartes graphiques et de fonctionnalités telles que la mémoire virtuelle GPU et le mode utilisateur, qui empêche le système de se bloquer en cas de panne d'un pilote. La question est : serez-vous prêt à vous en préoccuper pour préserver vos vieux PC ?
