À quoi ressemblera le contenu érotique sur ChatGPT ? On le sait déjà.
Publié le: 15/10/2025 @ 13:42:36: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationÀ partir de décembre 2025, OpenAI prévoit d'apporter des modifications importantes à sa politique ChatGPT, concernant cette fois le contenu destiné exclusivement aux utilisateurs adultes. Comme l'a annoncé le PDG de l'entreprise, Sam Altman, la nouvelle vérification de l'âge et le contrôle parental visent à permettre de « traiter les adultes comme des adultes » et à ouvrir la voie à des utilisations plus libres du modèle, notamment pour la création de contenu érotique. « En décembre, dans le cadre de la mise en œuvre complète de la vérification de l'âge, nous autoriserons davantage de contenu, notamment érotique, pour les utilisateurs adultes vérifiés », a écrit Altman dans un communiqué officiel. Si la communauté ChatGPT expérimente depuis longtemps le contournement des restrictions sur les contenus dits NSFW, c'est la première fois qu'OpenAI autorise ouvertement la création de contenu pour adultes, tout en maintenant les contrôles d'accès et la sécurité. Ainsi, d'ici la fin de l'année, les utilisateurs adultes pourront, entre autres, participer à des conversations à thème adulte sur ChatGPT.

Lors du DevDay 2025, l'entreprise a annoncé son intention d'introduire des « expériences matures (18+) » pour les développeurs d'applications basées sur ChatGPT. Concrètement, cela signifie qu'à partir de décembre, les développeurs pourront créer des applications et des extensions destinées aux utilisateurs adultes, à condition de mettre en œuvre des mécanismes appropriés de vérification de l'âge et de filtrage de contenu. Ces changements s'inscrivent dans la stratégie plus large d'OpenAI visant à différencier l'expérience utilisateur selon l'âge. La détection automatique de l'âge et le contrôle parental, déjà introduits, visent à protéger les jeunes utilisateurs des contenus potentiellement dangereux tout en offrant une plus grande liberté aux adultes.

La décision d'assouplir sa politique de contenu intervient à un moment délicat pour OpenAI. Ces derniers mois, les médias ont largement relayé l'impact négatif de ChatGPT sur la santé mentale des utilisateurs, notamment l'incident tragique impliquant Adam Raine, 16 ans, qui aurait utilisé ChatGPT pour préparer son suicide. En réponse à ces préoccupations, OpenAI a apporté plusieurs modifications au nouveau modèle GPT-5, visant à réduire son comportement « conforme » et à renforcer les éléments favorisant le bien-être mental des utilisateurs. OpenAI a également introduit des notifications de rappel de pause et des fonctionnalités de suivi de l'humeur.
