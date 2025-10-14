Google introduit un bouton pour masquer les publicités. C'est ce que nous attendions.

Google Chrome reste le navigateur le plus populaire du marché, ses concurrents étant encore loin derrière. La dernière mise à jour apporte des améliorations visant à rendre la navigation moins pénible en réduisant le nombre de notifications. De plus, Google introduit une fonctionnalité permettant de masquer les résultats de recherche sponsorisés. Lorsque nous effectuons une recherche sur Google, les résultats sponsorisés apparaissent souvent en haut de la liste. Il s'agit de publicités d'entreprises qui ont payé Google pour apparaître en haut des résultats de recherche. Bien qu'ils puissent parfois être utiles, de nombreux utilisateurs les abordent avec un certain scepticisme et les ignorent tout simplement. Près de deux décennies après l'avènement des résultats sponsorisés, Google comprend que les utilisateurs souhaitent trouver plus rapidement l'information qui les intéresse. Face à cette situation, l'entreprise modifie l'interface de ses résultats sponsorisés. Tous les résultats sponsorisés textuels seront désormais regroupés sous une étiquette unique et claire : « Résultats sponsorisés ».
L'entreprise espère que ce label permettra de mettre en avant les publicités, conformément aux standards du secteur. Il est intéressant de noter que si vous ne souhaitez pas voir ce type de contenu, vous pouvez le masquer grâce à un bouton dédié. Malheureusement, il se trouve sous les résultats sponsorisés ; vous devez donc les voir avant de pouvoir les masquer. Pour l'instant, l'option ne fonctionne pas pour tous les résultats sponsorisés, vous devez donc les désactiver à chaque fois qu'ils apparaissent. Même si Google n'abandonnera pas les résultats de recherche sponsorisés pour des raisons purement commerciales, qui sont censées fournir à l'entreprise des revenus importants, les utilisateurs auront désormais plus de contrôle sur ce qu'ils veulent voir lorsqu'ils utilisent le moteur de recherche Google.
