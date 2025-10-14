Google introduit un bouton pour masquer les publicités. C'est ce que nous attendions.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Google introduit un bouton pour masquer les publicités. C'est ce que nous atten...
Publié le: 14/10/2025 @ 19:31:47: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle Chrome reste le navigateur le plus populaire du marché, ses concurrents étant encore loin derrière. La dernière mise à jour apporte des améliorations visant à rendre la navigation moins pénible en réduisant le nombre de notifications. De plus, Google introduit une fonctionnalité permettant de masquer les résultats de recherche sponsorisés. Lorsque nous effectuons une recherche sur Google, les résultats sponsorisés apparaissent souvent en haut de la liste. Il s'agit de publicités d'entreprises qui ont payé Google pour apparaître en haut des résultats de recherche. Bien qu'ils puissent parfois être utiles, de nombreux utilisateurs les abordent avec un certain scepticisme et les ignorent tout simplement. Près de deux décennies après l'avènement des résultats sponsorisés, Google comprend que les utilisateurs souhaitent trouver plus rapidement l'information qui les intéresse. Face à cette situation, l'entreprise modifie l'interface de ses résultats sponsorisés. Tous les résultats sponsorisés textuels seront désormais regroupés sous une étiquette unique et claire : « Résultats sponsorisés ».

L'entreprise espère que ce label permettra de mettre en avant les publicités, conformément aux standards du secteur. Il est intéressant de noter que si vous ne souhaitez pas voir ce type de contenu, vous pouvez le masquer grâce à un bouton dédié. Malheureusement, il se trouve sous les résultats sponsorisés ; vous devez donc les voir avant de pouvoir les masquer. Pour l'instant, l'option ne fonctionne pas pour tous les résultats sponsorisés, vous devez donc les désactiver à chaque fois qu'ils apparaissent. Même si Google n'abandonnera pas les résultats de recherche sponsorisés pour des raisons purement commerciales, qui sont censées fournir à l'entreprise des revenus importants, les utilisateurs auront désormais plus de contrôle sur ce qu'ils veulent voir lorsqu'ils utilisent le moteur de recherche Google.
« TSMC va construire une usine de 49 milli...
Plus d'actualités dans cette catégorie
09-10Il y a un bug sérieux dans Gemini, mais Google ne veut pas le corriger et blâme les utilisateurs.
08-10Google ajoute l'IA en mode recherche
06-10Google vient de l'admettre. De nouvelles règles restreignent le téléchargement d'applications provenant d'autres sources.
03-10Gmail chiffre les e-mails de chaque destinataire. Finis les soucis de confidentialité.
03-10Google licencie ses concepteurs d'interface utilisateur. Ils seront remplacés par l'IA.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
Google introduit un bouton pour masquer les publicités. C'est ce que nous attendions.
Economie Economie
TSMC va construire une usine de 49 milliards de dollars
Apple Apple
Apple se prépare à sortir trois appareils à la fois basés sur la puce M5.
Economie Economie
Amazon s'apprête à recruter 250 000 nouveaux employés. Mais rien à fêter.
Social Social
Instagram impose enfin une limite d'âge. Les ados doivent l'accepter.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?