Apple se prépare à sortir trois appareils à la fois basés sur la puce M5.

Apple s'apprête à dévoiler trois nouveaux appareils, tous équipés, selon des sources internes, du dernier processeur M5, qui remplacera l'actuel M4. Les détails concernant cette puce sont encore rares ; même le déballage du nouvel iPad Pro n'a révélé que des différences mineures entre les générations de tablettes. On a toujours supposé que le M5 serait fabriqué selon le procédé moderne N3P 3 nanomètres de TSMC, le même que celui utilisé pour les puces A19 et A19 Pro. Cependant, un rapport récent affirme le contraire : comme le M4, le nouveau processeur utiliserait l'ancienne architecture N3E 3 nanomètres. Bien sûr, la décision d'Apple d'utiliser un procédé obsolète paraît étrange : après tout, des concurrents comme Qualcomm et MediaTek ont déjà adopté le N3P, et même les Snapdragon X2 Elite et X2 Elite Extreme utilisent cette technologie.
La raison pourrait être économique. Selon le rapport, TSMC a augmenté le prix des plaquettes de 3 nanomètres : la N3E coûte 25 000 $ par plaquette, tandis que la N3P coûte 27 000 $ par plaquette. Le lancement des M5 Pro et M5 Max n'étant prévu que début 2026, Apple pourrait temporairement conserver cette option moins coûteuse afin de réduire les coûts de production. Cependant, il est possible que le rapport contienne une erreur ; de telles inexactitudes sont monnaie courante. C'est d'autant plus vrai qu'Apple s'efforce traditionnellement d'utiliser les technologies les plus avancées, et il est difficile de l'accuser d'avoir lésiné sur l'innovation au cours des dix dernières années.
La raison pourrait être économique. Selon le rapport, TSMC a augmenté le prix des plaquettes de 3 nanomètres : la N3E coûte 25 000 $ par plaquette, tandis que la N3P coûte 27 000 $ par plaquette. Le lancement des M5 Pro et M5 Max n'étant prévu que début 2026, Apple pourrait temporairement conserver cette option moins coûteuse afin de réduire les coûts de production. Cependant, il est possible que le rapport contienne une erreur ; de telles inexactitudes sont monnaie courante. C'est d'autant plus vrai qu'Apple s'efforce traditionnellement d'utiliser les technologies les plus avancées, et il est difficile de l'accuser d'avoir lésiné sur l'innovation au cours des dix dernières années.
Plus d'actualités dans cette catégorie
08-10Le scandale des écoutes illégales de Siri continue tandis que les procureurs enquêtent sur les pratiques d'Apple
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité