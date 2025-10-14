Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Amazon s'apprête à recruter 250 000 nouveaux employés. Mais rien à fêter.
Publié le: 14/10/2025 @ 18:06:24: Par Nic007 Dans "Economie"
EconomieAmazon a annoncé son intention d'embaucher 250 000 travailleurs saisonniers dans ses centres de distribution et ses réseaux de transport pour les fêtes de fin d'année. C'est la troisième année consécutive que le géant du e-commerce privilégie ce niveau de renforcement des effectifs avant le pic des commandes. Cette annonce intervient alors que les analystes expriment des inquiétudes quant au sentiment des consommateurs américains pendant les fêtes de fin d'année. Les politiques tarifaires du président Donald Trump suscitent des inquiétudes quant au pouvoir d'achat des ménages. La croissance des ventes en ligne devrait être plus lente que les années précédentes, même si le commerce électronique devrait toujours dépasser les ventes en magasin traditionnel. Toutefois, les experts soulignent que les derniers tarifs sur les importations en provenance de Chine auront un impact limité sur les ventes des fêtes, car la plupart des stocks destinés au marché américain se trouvent déjà dans le pays.

Aux États-Unis, Amazon offre à ses employés à temps plein et à temps partiel un salaire horaire de 23 $, assorti d'avantages sociaux. Les travailleurs saisonniers peuvent espérer un salaire horaire moyen supérieur à 19 $. La décision de maintenir le même nombre de travailleurs saisonniers pendant trois années consécutives témoigne de la stabilité de la stratégie d'Amazon face aux fluctuations du marché. L'entreprise semble privilégier la prévisibilité opérationnelle et la fidélisation de ses employés grâce à des salaires compétitifs, malgré l'incertitude économique. Mais cette dépendance envers des dizaines de milliers de personnes contraintes d'attendre plusieurs semaines que les géants aient besoin d'elles est-elle judicieuse ? Financièrement, pour Amazon, c'est indéniable.
« Instagram impose enfin une limite d'âge...
Plus d'actualités dans cette catégorie
09-10Microsoft a intimidé le monde entier. Le boom informatique est comparable à celui de la pandémie.  1
06-10OpenAI annonce une collaboration majeure avec AMD
01-10Oracle va lever 100 milliards de dollars de dette pour OpenAI. La bulle de l'IA s'agrandit.
26-09Intel se rapproche à nouveau d'Apple. Ils recherchent de l'aide et un nouvel investisseur.
24-09L'euro numérique se rapproche. Les ministres des Finances de l'UE approuvent le plan d'action.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Economie Economie
Amazon s'apprête à recruter 250 000 nouveaux employés. Mais rien à fêter.
Social Social
Instagram impose enfin une limite d'âge. Les ados doivent l'accepter.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Ghost of Yotei (PlayStation 5) - Trois cents ans ont passé depuis Ghost of Tsushima
Vidéo Vidéo
Apple TV+ devient simplement Apple TV : un nom plus simple, mais plus de confusion dans l'écosystème
Droit Droit
L'Europe répond à la menace et confisque une usine chinoise de semi-conducteurs. Y aura-t-il une réponse ?
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?