Amazon s'apprête à recruter 250 000 nouveaux employés. Mais rien à fêter.

Amazon a annoncé son intention d'embaucher 250 000 travailleurs saisonniers dans ses centres de distribution et ses réseaux de transport pour les fêtes de fin d'année. C'est la troisième année consécutive que le géant du e-commerce privilégie ce niveau de renforcement des effectifs avant le pic des commandes. Cette annonce intervient alors que les analystes expriment des inquiétudes quant au sentiment des consommateurs américains pendant les fêtes de fin d'année. Les politiques tarifaires du président Donald Trump suscitent des inquiétudes quant au pouvoir d'achat des ménages. La croissance des ventes en ligne devrait être plus lente que les années précédentes, même si le commerce électronique devrait toujours dépasser les ventes en magasin traditionnel. Toutefois, les experts soulignent que les derniers tarifs sur les importations en provenance de Chine auront un impact limité sur les ventes des fêtes, car la plupart des stocks destinés au marché américain se trouvent déjà dans le pays.
Aux États-Unis, Amazon offre à ses employés à temps plein et à temps partiel un salaire horaire de 23 $, assorti d'avantages sociaux. Les travailleurs saisonniers peuvent espérer un salaire horaire moyen supérieur à 19 $. La décision de maintenir le même nombre de travailleurs saisonniers pendant trois années consécutives témoigne de la stabilité de la stratégie d'Amazon face aux fluctuations du marché. L'entreprise semble privilégier la prévisibilité opérationnelle et la fidélisation de ses employés grâce à des salaires compétitifs, malgré l'incertitude économique. Mais cette dépendance envers des dizaines de milliers de personnes contraintes d'attendre plusieurs semaines que les géants aient besoin d'elles est-elle judicieuse ? Financièrement, pour Amazon, c'est indéniable.
