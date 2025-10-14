Se connecter  
Instagram impose enfin une limite d'âge. Les ados doivent l'accepter.
Publié le: 14/10/2025 @ 16:50:47: Par Nic007 Dans "Social"
SocialMeta a annoncé de nouvelles règles concernant le contenu accessible aux adolescents sur Instagram. Désormais, les jeunes utilisateurs ne verront que du contenu conforme aux normes PG-13 (c'est-à-dire adapté aux moins de 13 ans). En vertu de cette nouvelle politique, Instagram masquera les comptes des adolescents publiant du contenu sexuellement explicite et du matériel lié à la drogue et à l'alcool. Les jeunes utilisateurs ne recevront plus de recommandations pour les publications contenant des propos grossiers, mais pourront toujours les rechercher eux-mêmes. Les comptes qui contiennent des liens vers des sites Web pour adultes comme OnlyFans ou des magasins d'alcool dans leur nom ou leur biographie seront complètement masqués pour les utilisateurs de moins de 18 ans. Les adolescents qui suivent déjà ces profils ne pourront pas voir ni interagir avec leur contenu.

La décision de Meta fait suite aux critiques répétées concernant la sécurité des enfants et les problèmes de santé mentale liés à l'utilisation de la plateforme. En 2021, le Wall Street Journal a publié un rapport basé sur une étude interne de Facebook démontrant l'impact néfaste d'Instagram, en particulier sur les adolescentes. D'autres rapports ont révélé la facilité avec laquelle les jeunes peuvent trouver des publicités pour des médicaments sur la plateforme. Lors d'une conférence de presse, Meta a expliqué que si les directives précédentes respectaient déjà, voire dépassaient, les normes PG-13, les parents ne savaient pas quels contenus leurs enfants pouvaient regarder. L'entreprise a donc décidé d'aligner plus clairement ses politiques sur le système de classification des films, plus compréhensible pour les parents.

Les nouvelles directives entreront d’abord en vigueur aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada, puis seront étendues à d’autres régions.
