Test Ghost of Yotei (PlayStation 5) - Trois cents ans ont passé depuis Ghost of Tsushima

Test Ghost of Yotei (PlayStation 5) - Trois cents ans ont passé depuis Ghost of...
Publié le: 14/10/2025 @ 15:30:23: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosGhost of Yotei présente une nouvelle protagoniste nommée Atsu , une guerrière connue sous le nom d'Onryo , terme désignant un esprit vengeur dans le folklore japonais. Le jeu se déroule dans le Japon féodal de 1603, environ 300 ans après les événements de Ghost of Tsushima. Cependant, Atsu n'a aucun lien avec Jin Sakai du jeu précédent. Autrefois, Atsu vivait heureuse quelque part dans la région d'Ezo avec son jeune frère et ses parents. Un jour, alors que son jeune frère jouait, ils trouvèrent un homme d'âge mûr et le recueillirent chez eux. Contre toute attente, cet homme était le Seigneur Saito , membre du groupe criminel Yotei Six, qui entretenait une sombre histoire avec le père d'Atsu. Outre le Seigneur Saito, il y avait cinq autres membres cruels surnommés le Serpent, l'Oni, le Kitsune, l'Araignée et le Dragon . Pour faire court, les six membres des Yotei Six se sont rendus chez Atsu et ont impitoyablement massacré sa famille et détruit sa maison. Heureusement, Atsu a survécu à l'attaque. Cependant, cet incident lui a certainement causé des souffrances pour le restant de ses jours. Elle s'est entraînée dur pour se venger des Yotei Six. Ghost of Yotei est le deuxième jeu de la franchise « Ghost » de Sucker Punch Productions. Malgré un titre similaire, Ghost of Yotei n'est pas une suite de Ghost of Tsushima, car il n'a aucun lien direct avec le jeu en termes d'univers, d'histoire ou de personnages. En résumé, Ghost of Yotei s'inscrit dans le même genre que Ghost of Tsushima : un jeu d'action-aventure en monde ouvert. Vous incarnez Atsu , une Ronin en quête de vengeance pour sa famille, massacrée par un groupe de personnages masqués connus sous le nom des Yotei Six . Le nom d'Atsu se répand dans tout le pays d'Ezo, et elle est surnommée Onryo (esprit vengeur). Atsu finit par devenir une fugitive publique, et sa tête est mise à prix.
