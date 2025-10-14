Apple TV+ devient simplement Apple TV : un nom plus simple, mais plus de confusion dans l'écosystème

Se connecter  
Publié le: 14/10/2025 @ 15:13:53: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoApple rebaptise son service de streaming : Apple TV+ devient désormais simplement Apple TV . Ce changement est passé presque inaperçu, mentionné en bas d'un communiqué de presse, mais il marque un tournant important dans la stratégie de la marque. L'entreprise parle d'une « nouvelle identité dynamique », bien qu'aucun détail concret n'ait encore été dévoilé. La seule certitude est qu'Apple TV a perdu son « plus » . Comme mentionné au début, l'annonce du changement de nom de l'Apple TV est arrivée assez discrètement , dans le cadre du communiqué de presse consacré à la sortie en streaming de "F1 - The Movie". Dans le texte officiel, Apple précise qu'« Apple TV+ est désormais simplement Apple TV », prévoyant que la plateforme restera disponible dans le monde entier et que le contenu restera disponible à l'achat sur d'autres services numériques comme Amazon Prime Video et Fandango at Home. Pour l'instant, cependant, rien n'a changé sur le site web et dans les applications : le logo et le nom restent ceux d'Apple TV+. Ce nouveau nom accentue une confusion qui règne depuis des années dans l'univers Apple. Outre le service de streaming, il existe déjà l' Apple TV , dédiée à la lecture de contenus multimédias, et l' application Apple TV , qui rassemble films, séries et chaînes tierces.

Avec le changement de marque, la distinction entre ces éléments devient encore plus floue . Apple TV ne désigne plus seulement un appareil ou une application, mais aussi le service de streaming, avec une seule étiquette qui risque de compliquer la compréhension de ce que vous utilisez ou achetez. Le nom « plus » pouvait paraître redondant, mais il était logique : il était cohérent avec les noms d'autres services de Cupertino, comme Apple News+ et iCloud+ . Cependant, ce nouveau nom laisse de nombreuses questions sans réponse quant à la manière dont l'entreprise entend redéfinir ses offres vidéo, et il n'est pas exclu que d'autres services soient également renommés à l'avenir.
