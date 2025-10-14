Se connecter  
OpenAI construit ses propres puces. Ils visent la domination.
Publié le: 14/10/2025 @ 15:06:18: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielOpenAI ne montre aucun signe de ralentissement. Après des accords avec des géants comme NVIDIA et AMD, valant des milliards de dollars, l'entreprise de Sam Altman a signé un nouvel accord stratégique, cette fois avec l'entreprise américaine Broadcom. Dans le cadre de ce nouvel accord, Broadcom et OpenAI développeront des circuits intégrés spécifiques, appelés accélérateurs d'IA, destinés à alimenter l'infrastructure d'OpenAI et les centres de données de ses partenaires. Il est important de noter qu'OpenAI concevra les puces et les systèmes complets, tandis que Broadcom les mettra en œuvre et les fabriquera à grande échelle. Les premiers déploiements sont prévus pour le second semestre de l'année prochaine, l'achèvement complet du projet étant attendu pour fin 2029. Par ailleurs, les deux entreprises auraient commencé leur collaboration il y a un an et demi. Selon le Wall Street Journal, le contrat s'élève à plusieurs milliards de dollars et porte sur la fourniture de 10 gigawatts de puces.

L'accord avec Broadcom s'inscrit dans une stratégie d'expansion de l'infrastructure d'OpenAI plus vaste. Ces derniers mois, l'entreprise a signé des accords avec NVIDIA (pour 10 GW de puissance de calcul) et AMD (pour 6 GW). NVIDIA investira 100 milliards de dollars supplémentaires dans le développement de l'infrastructure d'OpenAI, tandis que l'accord avec AMD pourrait à terme permettre à OpenAI de détenir jusqu'à 10 % du capital de l'entreprise. En juillet, OpenAI a également signé un contrat avec Oracle pour fournir 4,5 gigawatts d'énergie au centre de données dans le cadre du projet Stargate, une méga-initiative visant à créer un réseau mondial de supercalculateurs dédiés à l'IA. Selon les médias, Sam Altman a révélé dans un communiqué interne son objectif de développer 250 gigawatts de puissance de calcul d'ici huit ans. À titre de comparaison, cela représente environ un cinquième de la capacité de production totale des États-Unis, qui s'élève actuellement à environ 1 200 GW.

Il s’agit également d’un bond de géant par rapport au potentiel actuel d’OpenAI, estimé à seulement 2 GW d’ici fin 2025. Le coût de mise en œuvre d’un tel plan pourrait atteindre jusqu’à 10 000 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des entreprises technologiques les plus ambitieuses (et les plus risquées) de l’histoire. Altman a admis que pour atteindre une telle envergure, il faudrait développer de nouveaux outils de financement, mais il n'a pas révélé leur nature. Le passif actuel d'OpenAI s'élève déjà à des centaines de milliards de dollars, tandis que le chiffre d'affaires de l'entreprise devrait atteindre « seulement » 13 milliards de dollars d'ici 2025. Cela signifie que, malgré une croissance dynamique, l'écart entre les ambitions de l'entreprise et la réalité du marché demeure important.
