Les Technos : Episode du 14 octobre 2025

Publié le: 14/10/2025 @ 10:26:09: Par zion Dans "Les Technos"
Episode S12E03 avec Aurélien, Thierry, Sébastien B. et Sébastien S.
• Introduction (00:00:00) :
• Quand la Suisse se lance dans la guerre des drones (00:01:18) : La Suisse investit dans la course aux drones militaires et veut rattraper son retard.
(Sources : www.rts.ch (https://www.rts.ch/info/suisse/2025/a...) , admin.ch (https://www.vbs.admin.ch/fr/projet-ad...) et admin.ch (https://www.ar.admin.ch/fr/task-force...) )
• CancerBuddy : l'application au service des malades, survivants et proches (00:10:41) : Le "réseau social" du cancer est né.
(Source : franceinfo.fr (https://www.franceinfo.fr/replay-radi...) )
• Quand les GAFAM retardent leurs innovations en europe (00:16:17) : GDPR, DM Act, AI Act, oh my 🤯 !
(Sources : apple.com (https://www.apple.com/newsroom/2025/0...) et politico.eu (https://www.politico.eu/article/eu-co...) )
• Quand les bots se sentent seul (00:33:18) : Alors les bots supplient de ne pas éteindre la lumière!
(Source : theregister.com (https://www.theregister.com/2025/10/0...) )
• L'agrivoltaïsme, un sujet de recherche bien actuel (00:40:08) : Les simulations numériques révèlent les impacts du photovoltaique.
(Sources : futura-sciences.com (https://www.futura-sciences.com/tech/...) et www.edf.fr (https://www.edf.fr/groupe-edf/invente...) )
• Quand l'Australie veut interdire GitHub aux mineurs (00:49:36) : L'australie demande à GitHub si ils devraient être interdits aux moins de 18 ans.
(Sources : cybernews.com (https://cybernews.com/news/australia-...) et theregister.com (https://www.theregister.com/2025/09/2...) )
• Et si Linux devenait un acteur majeur du desktop? (00:53:14) : C'est la petite bête qui monte, monte, monte.
(Sources : clubic.com (https://www.clubic.com/actualite-5814...) et zdnet.fr (https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-l...) )
• Quand la Suisse explique le principe du "Chat Control" (01:05:42) : Chat Control et messages privés: le vrai du faux de la surveillance européenne.
(Sources : www.rts.ch (https://www.rts.ch/info/monde/2025/ar...) et lesnumeriques.com (https://www.lesnumeriques.com/societe...) )
