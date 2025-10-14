Un conducteur de Xiaomi a été brûlé vif. Les portes électroniques ne se sont pas ouvertes après l'accident.

Publié le: 14/10/2025 @ 00:21:15: Par Nic007 Dans "Programmation"
Une tragédie s'est produite sur une autoroute chinoise impliquant une voiture de sport électrique Xiaomi SU7 Ultra. Après avoir percuté un autre véhicule et heurté le terre-plein central, la voiture a pris feu. Le conducteur n'a pas pu sortir du véhicule en raison d'un dysfonctionnement du système d'ouverture électronique des portes. Il s'agit d'un autre cas où des solutions numériques destinées à améliorer le confort des usagers ont conduit à une tragédie. Des images diffusées sur les réseaux sociaux chinois montrent des témoins essayant de pénétrer dans le véhicule en frappant aux portes et aux fenêtres. Les poignées de porte escamotables sont restées bloquées, empêchant l'ouverture du véhicule de l'extérieur. Alors que l'incendie se propageait dans l'habitacle, les températures sont devenues trop élevées pour permettre la poursuite des opérations de secours. À l'arrivée des pompiers, la batterie était déjà complètement déchargée. Les flammes ont embrasé le véhicule pendant plusieurs minutes, réduisant la supercar de 1 527 chevaux à l'état de squelette. La police a confirmé le décès du conducteur, un homme de 31 ans identifié comme Deng. Les premières constatations indiquent qu'il conduisait sous l'emprise de l'alcool. Les autorités n'ont pas directement incriminé Xiaomi, mais l'entreprise a été critiquée pour avoir utilisé un système empêchant l'ouverture des portes de l'extérieur en cas de panne de courant. C'est la deuxième fois cette année qu'un SU7 prend feu. En mars, un accident similaire avait tué trois étudiants.
Suite à l'incident de dimanche, l'action Xiaomi à la Bourse de Hong Kong a chuté de plus de 9 %. Les investisseurs réagissent aux inquiétudes croissantes concernant la sécurité de ses solutions pour voitures électriques. L'entreprise n'a pas encore communiqué officiellement sur les détails techniques de la panne, mais a annoncé sa coopération avec les autorités chargées de l'enquête. L'accident du SU7 Ultra a relancé le débat sur la frontière entre innovation et sécurité. Les ouvre-portes électroniques et les poignées de porte rétractables, introduits par Tesla il y a longtemps, sont devenus des symboles du design moderne. Aujourd'hui, cependant, ils sont de plus en plus perçus comme une menace réelle. Les poignées de porte rétractables ont fait leur apparition dans les voitures de nombreux constructeurs. Leur objectif initial était d'améliorer l'aérodynamisme et l'esthétique. Parallèlement, les systèmes de verrouillage électronique des portes ont fait leur apparition, remplaçant les serrures mécaniques traditionnelles. La combinaison de ces solutions augmente le risque de panne en cas de coupure de courant après une collision. Les régulateurs du marché n'ont commencé à réagir qu'après une série de tragédies similaires. Les autorités chinoises ont annoncé qu'à partir de 2027, les constructeurs seront tenus d'installer des systèmes d'ouverture de porte d'urgence manuels traditionnels. Tesla a déjà annoncé une refonte de ses modèles, et d'autres marques préparent des modifications au niveau des poignées de porte et des modules électroniques.
