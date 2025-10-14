Apple prépare une nouvelle puce et de nouvelles caméras pour les AirPods Pro.

Les AirPods Pro 3 ont bénéficié de nombreuses mises à jour et améliorations par rapport aux AirPods Pro 2 de la génération précédente. Apple a toutefois décidé, contre toute attente, d'équiper les nouveaux écouteurs du même processeur H2, plutôt que du H3 plus moderne, comme l'avaient prédit des sources internes. Si l'absence de nouvelle puce peut paraître décevante, un rapport récent indique qu'Apple travaille déjà activement sur sa propre plateforme H3 et prépare de tout nouveaux AirPods. Dans le dernier numéro de la newsletter Power On, Mark Gurman mentionnait que les H3 devraient offrir une meilleure qualité sonore et une latence plus faible, mais les améliorations ne s'arrêteront clairement pas là. Si Apple parvenait à doubler les performances de la réduction de bruit des AirPods Pro 3 sans changer de processeur, on ne peut qu'imaginer ce que les H3 pourraient accomplir.
La principale question est désormais de savoir quels écouteurs bénéficieront de cette nouvelle puce. Selon certaines informations, Apple développerait les AirPods 5, successeurs directs des AirPods 4. Comme précédemment, deux versions sont attendues : une standard et une avec réduction de bruit active, toutes deux probablement équipées du processeur H3. Parallèlement, une autre innovation majeure est en cours de développement pour les AirPods Pro 4 : des caméras intégrées. Avec le lancement de l'écosystème Apple Intelligence, ces capteurs pourront collecter des données et les transmettre à un iPhone ou à un casque Vision Pro. Il est intéressant de noter que les AirPods Pro 3 ne présentent aucune fonctionnalité santé avancée, hormis peut-être un capteur de fréquence cardiaque standard.
