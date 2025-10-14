Apple change son responsable de l’IA.

Apple change à nouveau de stratégie et sa division IA occupe désormais une place centrale. Selon un rapport récent, l'entreprise recherche activement un remplaçant pour John Giannandrea, qui a dirigé son équipe IA pendant de nombreuses années. Cette décision démontre clairement la volonté d'Apple de repenser en profondeur son approche de l'IA et, peut-être, d'inverser enfin la lenteur des progrès réalisés dans ce domaine l'année dernière. Giannandrea a rejoint Apple en 2018 après avoir quitté Google pour moderniser l'assistant vocal Siri et consolider les fondations de l'apprentissage automatique de l'entreprise. Sous sa direction, toute l'architecture IA d'Apple, y compris la plateforme Apple Intelligence, a été façonnée.
Cependant, selon certaines sources, la direction estime que l'entreprise doit accélérer et changer de cap, notamment compte tenu des difficultés persistantes liées au lancement d'une version personnalisée de Siri. D'après Bloomberg, Apple étudie non seulement des candidats internes, mais aussi des experts externes du secteur pour diriger la prochaine phase de développement de l'IA. Cette nouvelle intervient alors que ses concurrents progressent rapidement : OpenAI, Google et Microsoft ont obtenu des résultats bien plus probants dans ce domaine. Apple doit prouver que sa plateforme Apple Intelligence peut être tout aussi performante, et un remaniement de la direction pourrait constituer un premier pas dans cette direction. Cependant, tout cela prend du temps.
