Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Apple change son responsable de l’IA.
Publié le: 14/10/2025 @ 00:17:37: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple change à nouveau de stratégie et sa division IA occupe désormais une place centrale. Selon un rapport récent, l'entreprise recherche activement un remplaçant pour John Giannandrea, qui a dirigé son équipe IA pendant de nombreuses années. Cette décision démontre clairement la volonté d'Apple de repenser en profondeur son approche de l'IA et, peut-être, d'inverser enfin la lenteur des progrès réalisés dans ce domaine l'année dernière. Giannandrea a rejoint Apple en 2018 après avoir quitté Google pour moderniser l'assistant vocal Siri et consolider les fondations de l'apprentissage automatique de l'entreprise. Sous sa direction, toute l'architecture IA d'Apple, y compris la plateforme Apple Intelligence, a été façonnée.

Cependant, selon certaines sources, la direction estime que l'entreprise doit accélérer et changer de cap, notamment compte tenu des difficultés persistantes liées au lancement d'une version personnalisée de Siri. D'après Bloomberg, Apple étudie non seulement des candidats internes, mais aussi des experts externes du secteur pour diriger la prochaine phase de développement de l'IA. Cette nouvelle intervient alors que ses concurrents progressent rapidement : OpenAI, Google et Microsoft ont obtenu des résultats bien plus probants dans ce domaine. Apple doit prouver que sa plateforme Apple Intelligence peut être tout aussi performante, et un remaniement de la direction pourrait constituer un premier pas dans cette direction. Cependant, tout cela prend du temps.
Apple prépare une nouvelle puce et de n... »« LineageOS 23 arrive avec Android 16 : pl...
Plus d'actualités dans cette catégorie
14-10Apple prépare une nouvelle puce et de nouvelles caméras pour les AirPods Pro.
08-10Le scandale des écoutes illégales de Siri continue tandis que les procureurs enquêtent sur les pratiques d'Apple
06-10L'iPhone pliable ne sera pas aussi performant qu'il le paraît, préviennent les analystes
01-10Le nouveau MacBook Pro est apparu dans les documents officiels.
01-10La deuxième génération d'Apple Vision Pro est déjà en préparation pour sa sortie.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Programmation Programmation
Un conducteur de Xiaomi a été brûlé vif. Les portes électroniques ne se sont pas ouvertes après l'accident.
Apple Apple
Apple prépare une nouvelle puce et de nouvelles caméras pour les AirPods Pro.
Apple Apple
Apple change son responsable de l’IA.
Logiciels Logiciels
LineageOS 23 arrive avec Android 16 : plus de liberté, plus de sécurité, moins de Google
Programmation Programmation
PairDrop est la réponse open source à AirDrop (et cela fonctionne mieux que vous ne le pensez)
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?