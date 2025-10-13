LineageOS 23 arrive avec Android 16 : plus de liberté, plus de sécurité, moins de Google

Une nouvelle version de LineageOS basée sur Android 16 est arrivée de manière quelque peu surprenante , introduisant une série de changements techniques qui vont bien au-delà de l'aspect esthétique. Voyons comment la principale ROM alternative encore existante a réussi à évoluer dans cette période de plus en plus incertaine pour le modding. LineageOS 23.0 ne se limite pas à une mise à jour du système de base vers Android 16 (avec les correctifs de sécurité d'août 2025 ), mais apporte des améliorations aux applications intégrées et à l'environnement de développement, en mettant l'accent sur la maintenabilité du code et la compatibilité avec les nouveaux appareils . L' appareil photo Aperture a été entièrement repensé. Il prend désormais en charge le mode JPEG Ultra HDR , la prise de vue RAW et la capture simultanée RAW+JPEG. L'interface a été repensée, avec une notification dynamique en couleur et de nouveaux indicateurs pour le HDR, la température et l'état de la batterie. Les développeurs ont également simplifié les mises à jour de l'application, anticipant les futures améliorations liées à la bibliothèque CameraX de Google. Le lecteur de musique Twelve a également bénéficié d'une attention particulière : il intègre désormais un bouton pour lire des chansons aléatoires, de nouvelles statistiques dans l'écran « En cours de lecture » et une gestion améliorée des bibliothèques multimédia locales. L'intégration avec Jellyfin a également été étendue et la prise en charge des fichiers MIDI a été introduite , rendant le lecteur plus complet pour les utilisateurs expérimentés. La nouvelle fonctionnalité à laquelle vous ne vous attendez pas s'appelle Catapult , un nouveau lanceur pour Android TV, qui remet le contrôle et la propreté entre les mains des utilisateurs : pas de contenu sponsorisé, uniquement les applications et le contenu choisis par l'utilisateur.
Sur le plan technique, la version 23 introduit une prise en charge étendue des machines virtuelles basées sur QEMU , notamment des configurations comme libvirt, UTM et Cuttlefish , simplifiant ainsi les tests et le développement sur poste de travail. Parallèlement, LineageOS évolue vers le noyau Linux principal , ouvrant la voie à une compatibilité avec un nombre toujours croissant d'appareils, même ceux non conçus pour Android. Les développeurs ont également terminé la migration quasi-complète d' Android.mk vers Soong (Android.bp) , une étape cruciale pour garantir la compatibilité avec les prochaines versions du code AOSP. Cette évolution est moins visible, mais essentielle à la stabilité à long terme du projet . Ces derniers mois, Google a ralenti la publication des correctifs de sécurité (ASB) et des versions trimestrielles de la plateforme (QPR), ce qui complique la tâche des développeurs indépendants . De nombreuses mises à jour sont distribuées uniquement à des partenaires commerciaux et publiées publiquement avec des retards importants. C'est pourquoi LineageOS 23 est basé sur la branche QPR0 d'Android 16 , la version initiale du code source, et non sur la version QPR1, plus récente, actuellement indisponible sur AOSP. C'est pourquoi certaines nouvelles fonctionnalités, comme l' interface Material 3 Expressive , n'arriveront que plus tard. L'objectif de Lineage est de maintenir un équilibre entre mises à jour rapides et transparence sur le niveau de sécurité réel, en ne déclarant que les correctifs entièrement publics.
Avec LineageOS 23.0, la liste des appareils officiellement pris en charge s'allonge . La nouvelle version ajoute plus de 80 modèles , dont de nombreux modèles de Motorola , OnePlus , Sony Xperia et Xiaomi , ainsi que des marques comme Fairphone , Nothing et Samsung . L'objectif est d'étendre la compatibilité sans sacrifier la qualité : chaque nouvel appareil est intégré uniquement après des tests approfondis et conformément aux exigences techniques du projet. Pour la liste complète des appareils pris en charge, qui est vraiment étendue, et pour télécharger le firmware, vous pouvez, comme toujours, vous référer au site officiel . L'équipe confirme également que les appareils exécutant le noyau Linux 5.4 ou supérieur sont les mieux placés pour bénéficier d'un support futur. Les propriétaires d'anciens modèles, tels que ceux exécutant le noyau 4.4 ou 4.9, pourraient être exclus des prochaines versions, à moins que la communauté ne parvienne à finaliser les rétroportages des fonctionnalités eBPF requises par Android 16. Le wiki officiel a également été mis à jour pour simplifier l'installation et la maintenance des builds. Chaque appareil dispose désormais d'un guide plus clair , avec des instructions spécifiques pour les variantes et les versions matérielles. Les utilisateurs peuvent désormais mettre à jour leur système sans avoir à effectuer une réinitialisation complète, sauf si cela est nécessaire pour des raisons techniques.
