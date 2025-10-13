PairDrop est la réponse open source à AirDrop (et cela fonctionne mieux que vous ne le pensez)

Publié le: 13/10/2025 @ 17:03:51: Par Nic007 Dans "Programmation"
Lorsque nous travaillons sur plusieurs appareils ( PC Windows , MacBook et smartphone Android , par exemple ), même partager une image peut devenir un véritable cauchemar. C'est pourquoi les écosystèmes bien intégrés comme celui d'Apple sont si attractifs. Lorsqu'on travaille avec différents systèmes d'exploitation, les solutions traditionnelles comme les services cloud ou les applications de synchronisation s'avèrent souvent lentes et/ou fastidieuses. Dans ce paysage fragmenté, PairDrop se présente comme une solution si simple et efficace que ne pas l'utiliser est presque un crime. PairDrop est un service de partage de fichiers pair-à-pair accessible directement depuis votre navigateur. Aucune installation ni compte requis : ouvrez simplement pairdrop.net sur deux appareils ou plus connectés au même réseau Wi-Fi , et ils se reconnaîtront automatiquement. Vous pouvez alors faire glisser un fichier d'un appareil à l'autre, et le transfert démarre immédiatement, sans passer par des serveurs externes ni des services cloud. Oui, l'interface rappelle un peu AirDrop d'Apple, mais nous ne leur en voulons pas pour cela.
La force de PairDrop réside dans son utilisation du WebRTC , une technologie qui permet aux appareils de communiquer directement entre eux via un réseau local. Cela implique deux choses : une vitesse maximale et une confidentialité totale . Les fichiers ne transitent jamais par Internet et ne sont donc jamais stockés sur des serveurs tiers. Vous pouvez également créer des salles publiques pour partager des fichiers uniquement avec des appareils de confiance, en conservant un contrôle total sur les connexions, même si vous n'êtes pas sur le même réseau que les appareils connectés à la salle. Le système fonctionne entièrement via le web, mais une application dédiée est également disponible sur le Play Store pour les utilisateurs Android . Cette version ne modifie pas les fonctionnalités, mais offre une intégration très pratique avec le menu de partage du système d'exploitation , permettant ainsi d'envoyer un fichier directement depuis n'importe quelle application, comme s'il s'agissait d'un service natif.
Un autre avantage notable est que PairDrop est entièrement gratuit et open source (à vrai dire, il s'agit d'un fork de Snapdrop, mais avec quelques différences ). Le code est public et vérifiable, sans publicité ni abonnement premium. Il n'y a aucune limite de taille ni de fonctionnalités par abonnement. Tout est accessible immédiatement, et cette approche transparente en fait l'une des alternatives les plus fiables aux solutions propriétaires comme AirDrop ou aux services cloud commerciaux.
