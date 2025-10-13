Mise à niveau vers Windows 11 compromise, l'outil ne fonctionne plus.

La prise en charge de Windows 10 prend fin demain, ce qui signifie que Microsoft proposera bientôt des mises à jour de Windows 11 sur un nombre croissant d'ordinateurs. L'entreprise encourage depuis longtemps les utilisateurs à adopter ce nouveau système d'exploitation, vantant ses nombreux avantages. Par exemple, plus tôt cette année, Microsoft a partagé une liste de conseils démontrant l'importance de fonctionnalités comme le TPM. L'entreprise a également mis en avant les avantages en termes de performances, démystifié les mythes et idées reçues et mis en avant de nombreuses améliorations et fonctionnalités liées aux jeux. L'outil de création de supports, utilisé notamment pour créer des supports de démarrage Windows, ne fonctionne plus correctement sur les ordinateurs Windows 10. Les utilisateurs qui tentent d'utiliser l'application signalent qu'elle se ferme de manière inattendue sans message d'erreur.
Le problème concerne la build 26100.6584 de MCT, publiée le 29 septembre 2025, lors du lancement de Windows 11 25H2. Microsoft a reconnu le problème et admis que l'outil pourrait ne pas fonctionner comme prévu sur les appareils Windows 10. La société a révélé qu'elle travaillait sur une solution à ce problème et a promis de publier une mise à jour qui corrigera les bugs MCT à l'avenir. Il est important de noter que MCT est un outil essentiel pour l'installation et la mise à jour des systèmes Windows, permettant de créer des clés USB avec le système ou de télécharger une image ISO. Ceci s'applique également à la migration de Windows 10 vers Windows 11. Le problème mentionné peut entraver le processus de mise à jour vers les dernières versions du système.
