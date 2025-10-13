Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Test Particle Hearts (PS5) - Une expérience particulière.
Publié le: 13/10/2025 @ 14:50:53: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosParticle Hearts est un jeu de plateforme et de réflexion méditatif et riche en émotions qui invite les joueurs dans un monde lumineux et onirique, entièrement construit à partir de particules changeantes et d'une narration ambiante. Développé par Underwater Fire et publié par First Break Labs, le jeu s'éloigne des conventions traditionnelles du jeu de plateforme et se concentre davantage sur la création d'une expérience surréaliste et atmosphérique, privilégiant l'introspection, la découverte et la poésie visuelle. C'est un jeu au ton doux, proposant des fragments narratifs subtils et des défis abstraits dans un environnement qui semble constamment sur le point de se défaire ou de se transformer en quelque chose de nouveau. Au cœur du jeu se trouve le Vagabond, une mystérieuse silhouette cornue qui se réveille dans un monde silencieux et étranger, sans aucun souvenir de son passé. Pas de présentation ni de tutoriel guidé : juste un paysage ouvert et le vague sentiment d'avoir perdu ou oublié quelque chose. À mesure que les joueurs explorent, le monde s'ouvre à travers des biomes interconnectés, chacun doté de sa propre identité, de son ambiance sonore et de ses environnements de particules changeantes. Plutôt que d'être guidé par une intrigue centrale, le jeu utilise des fragments de mémoire dispersés – des carillons éoliens disséminés à travers le monde – pour évoquer le passé du Vagabond et l'étrange cycle dans lequel il semble prisonnier. Ces fragments sont entièrement optionnels, ce qui confère à l'histoire une dimension à la fois intime et insaisissable, privilégiant la curiosité plutôt que la réalisation de listes de contrôle.
« YouTube en difficulté en Australie, Go...
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-10Test Kirby et le monde oublié + Le pays des étoiles filantes (Nintendo Switch 2) - Une édition améliorée
09-10Test Strange Antiquities (Nintendo Switch) - Une nouvelle boutique à gérer
09-10Electronic Arts pourrait vendre BioWare et fermer certains studios, selon un analyste
08-10Test A Dream About Parking Lots (PS5) - Qui n'a jamais perdu sa voiture dans un parking ?
07-10Test Atomic Owl (PC) - Prenez les armes contre un sorcier Corbeau maléfique.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Particle Hearts (PS5) - Une expérience particulière.
Vidéo Vidéo
YouTube en difficulté en Australie, Google refuse de se conformer à la nouvelle loi.
Internet Internet
Le Wi-Fi 8 arrive plus tôt que prévu. TP-Link vient de faire un bond en avant.
Internet Internet
Vos conversations ChatGPT ne seront plus enregistrées. La confidentialité est primordiale.
Mobile Mobile
Un VPN gratuit prend le contrôle de votre téléphone. Désinstallez-le immédiatement.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?