Test Particle Hearts (PS5) - Une expérience particulière.

Publié le: 13/10/2025 @ 14:50:53: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Particle Hearts est un jeu de plateforme et de réflexion méditatif et riche en émotions qui invite les joueurs dans un monde lumineux et onirique, entièrement construit à partir de particules changeantes et d'une narration ambiante. Développé par Underwater Fire et publié par First Break Labs, le jeu s'éloigne des conventions traditionnelles du jeu de plateforme et se concentre davantage sur la création d'une expérience surréaliste et atmosphérique, privilégiant l'introspection, la découverte et la poésie visuelle. C'est un jeu au ton doux, proposant des fragments narratifs subtils et des défis abstraits dans un environnement qui semble constamment sur le point de se défaire ou de se transformer en quelque chose de nouveau. Au cœur du jeu se trouve le Vagabond, une mystérieuse silhouette cornue qui se réveille dans un monde silencieux et étranger, sans aucun souvenir de son passé. Pas de présentation ni de tutoriel guidé : juste un paysage ouvert et le vague sentiment d'avoir perdu ou oublié quelque chose. À mesure que les joueurs explorent, le monde s'ouvre à travers des biomes interconnectés, chacun doté de sa propre identité, de son ambiance sonore et de ses environnements de particules changeantes. Plutôt que d'être guidé par une intrigue centrale, le jeu utilise des fragments de mémoire dispersés – des carillons éoliens disséminés à travers le monde – pour évoquer le passé du Vagabond et l'étrange cycle dans lequel il semble prisonnier. Ces fragments sont entièrement optionnels, ce qui confère à l'histoire une dimension à la fois intime et insaisissable, privilégiant la curiosité plutôt que la réalisation de listes de contrôle.
