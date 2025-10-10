Se connecter  
Test Kirby et le monde oublié + Le pays des étoiles filantes (Nintendo Switch ...
Publié le: 10/10/2025 @ 14:49:40: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosCette nouvelle aventure commence lorsqu'un étrange vortex apparaissant dans le ciel engloutit Kirby et tout ce qui l'entoure, l'emmenant dans un monde mystérieux où la nature semble avoir pris le dessus sur une civilisation contemporaine déjà flétrie. Dans ce contexte, nous rencontrons la Meute, des ennemis féroces qui capturent les pauvres Waddle Dees désorientés pour mener à bien leurs plans diaboliques. Ce sera la mission de Kirby de découvrir ce qui se passe, de sauver ses amis et d'affronter toutes les menaces de ce nouveau monde : une terre oubliée pleine de mystères. Cependant, il ne sera pas seul, car il sera accompagné dans cette aventure par le sympathique Elfilin, une mignonne petite créature volante bleue. C'est la prémisse de l'aventure de Kirby et le Pays Oublié, où notre objectif principal sera de traverser différentes étapes remplies de secrets dispersés dans divers mondes à thème. Chacun de ces niveaux, en plus d'être exploré en trois dimensions, cachera toutes sortes de secrets, tels que des quêtes à accomplir (ce qui encouragera la rejouabilité), des Waddle Dees cachés à sauver et même des pièces et des plans de compétences qu'il faudra trouver dans les endroits les plus cachés et les moins pensés. Sur la carte des différents mondes, en plus des étapes, nous trouverons également des pistes de trésor, différents défis contre la montre dans lesquels nous devrons utiliser une compétence de copie spécifique pour surmonter une série de défis dans le temps le plus court possible. En relevant ces défis, nous obtiendrons des pierres de rareté qui nous aideront ensuite à débloquer de nouvelles améliorations.
