YouTube en difficulté en Australie, Google refuse de se conformer à la nouvelle loi.

Google a exprimé ses inquiétudes concernant une loi australienne interdisant aux moins de 16 ans d'utiliser les réseaux sociaux. L'entreprise affirme que l'application de cette loi sera « extrêmement difficile » et prévient qu'elle n'améliorera pas la sécurité des enfants en ligne. La loi entrera en vigueur en décembre. Les plateformes de réseaux sociaux ne seront pas tenues de vérifier directement l'âge des utilisateurs, mais devront utiliser l'intelligence artificielle et les données comportementales pour estimer leur âge. Lors d'une audition devant une commission parlementaire australienne, Rachel Lord, représentante de YouTube en Australie, a souligné que, malgré les bonnes intentions du gouvernement, le projet de loi pourrait avoir des conséquences imprévues. Elle a souligné que son application serait difficile et que son impact sur la sécurité des enfants en ligne était discutable.
À son tour, Stef Lovett, un représentant de Google, a confirmé que l'entreprise avait partagé ses inquiétudes avec des responsables américains, notamment en lien avec la rencontre prévue entre le Premier ministre australien Anthony Albanese et le président américain Donald Trump. YouTube a été ajouté à la liste des plateformes concernées par la nouvelle loi, suite à des plaintes antérieures d'autres entreprises technologiques. Initialement, la plateforme était exemptée de cette obligation en raison de sa valeur éducative, mais la décision a ensuite été annulée. Google soutient que YouTube est une plateforme de partage de vidéos et non un site de réseautage social, et qu'elle ne devrait donc pas être soumise aux mêmes réglementations.
Rachel Lord a souligné que si une réglementation bien conçue peut contribuer à renforcer la sécurité des enfants en ligne, la solution ne réside pas dans une interdiction totale des réseaux sociaux. Il est préférable de développer de meilleurs outils de protection en ligne et de donner aux parents un meilleur contrôle sur les activités en ligne de leurs enfants. L'Australie a adopté cette loi en novembre 2024 en réponse aux inquiétudes croissantes concernant l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Les entreprises ont jusqu'au 10 décembre 2025 pour se conformer, notamment en désactivant les comptes des utilisateurs de moins de 16 ans.
