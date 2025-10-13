YouTube en difficulté en Australie, Google refuse de se conformer à la nouvelle loi.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
YouTube en difficulté en Australie, Google refuse de se conformer à la nouvel...
Publié le: 13/10/2025 @ 14:48:52: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoGoogle a exprimé ses inquiétudes concernant une loi australienne interdisant aux moins de 16 ans d'utiliser les réseaux sociaux. L'entreprise affirme que l'application de cette loi sera « extrêmement difficile » et prévient qu'elle n'améliorera pas la sécurité des enfants en ligne. La loi entrera en vigueur en décembre. Les plateformes de réseaux sociaux ne seront pas tenues de vérifier directement l'âge des utilisateurs, mais devront utiliser l'intelligence artificielle et les données comportementales pour estimer leur âge. Lors d'une audition devant une commission parlementaire australienne, Rachel Lord, représentante de YouTube en Australie, a souligné que, malgré les bonnes intentions du gouvernement, le projet de loi pourrait avoir des conséquences imprévues. Elle a souligné que son application serait difficile et que son impact sur la sécurité des enfants en ligne était discutable.

À son tour, Stef Lovett, un représentant de Google, a confirmé que l'entreprise avait partagé ses inquiétudes avec des responsables américains, notamment en lien avec la rencontre prévue entre le Premier ministre australien Anthony Albanese et le président américain Donald Trump. YouTube a été ajouté à la liste des plateformes concernées par la nouvelle loi, suite à des plaintes antérieures d'autres entreprises technologiques. Initialement, la plateforme était exemptée de cette obligation en raison de sa valeur éducative, mais la décision a ensuite été annulée. Google soutient que YouTube est une plateforme de partage de vidéos et non un site de réseautage social, et qu'elle ne devrait donc pas être soumise aux mêmes réglementations.

Rachel Lord a souligné que si une réglementation bien conçue peut contribuer à renforcer la sécurité des enfants en ligne, la solution ne réside pas dans une interdiction totale des réseaux sociaux. Il est préférable de développer de meilleurs outils de protection en ligne et de donner aux parents un meilleur contrôle sur les activités en ligne de leurs enfants. L'Australie a adopté cette loi en novembre 2024 en réponse aux inquiétudes croissantes concernant l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Les entreprises ont jusqu'au 10 décembre 2025 pour se conformer, notamment en désactivant les comptes des utilisateurs de moins de 16 ans.
Test Particle Hearts (PS5) - Une expéri... »« Le Wi-Fi 8 arrive plus tôt que prévu. ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-10Disney+ augmente ses prix, la situation devient intenable.
10-10YouTube a cédé. Vous pouvez désormais demander grâce.
09-10Netflix veut acquérir la plus grande émission sportive d'Europe : La Ligue des Champions
03-10Elon Musk attaque Netflix et appelle au boycott pour la santé des enfants
03-10YouTube gâche à nouveau les choses et apporte des changements pour le pire
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Particle Hearts (PS5) - Une expérience particulière.
Vidéo Vidéo
YouTube en difficulté en Australie, Google refuse de se conformer à la nouvelle loi.
Internet Internet
Le Wi-Fi 8 arrive plus tôt que prévu. TP-Link vient de faire un bond en avant.
Internet Internet
Vos conversations ChatGPT ne seront plus enregistrées. La confidentialité est primordiale.
Mobile Mobile
Un VPN gratuit prend le contrôle de votre téléphone. Désinstallez-le immédiatement.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?