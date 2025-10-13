Le Wi-Fi 8 arrive plus tôt que prévu. TP-Link vient de faire un bond en avant.

Le progrès technologique ne tolère pas la stagnation. Il y a seulement deux ans, les premiers appareils compatibles avec la norme Wi-Fi 7 sont apparus sur le marché, et l'industrie prépare déjà son successeur. TP-Link vient d'annoncer la réussite des premiers tests d'équipements fonctionnant selon la norme Wi-Fi 8 (techniquement appelée 802.11bn). Il est important de noter que ces tests n'étaient pas purement théoriques : le fabricant a confirmé le bon fonctionnement des signaux de balise et de la transmission de données, une étape clé du processus de certification de la nouvelle norme. Bien que TP-Link n'ait pas divulgué les détails techniques concernant l'équipement utilisé, il est connu que la collaboration s'inscrivait dans le cadre d'un « partenariat industriel ». Concrètement, cela pourrait signifier une collaboration avec des géants des puces réseau tels que Qualcomm, Broadcom, Intel, MediaTek ou Marvell. Compte tenu de la collaboration antérieure de TP-Link avec Qualcomm pour le développement du Wi-Fi 7, il est facile de deviner qui aurait pu fournir les prototypes de puces du Wi-Fi 8.
La nouvelle norme ne vise pas à augmenter considérablement le débit maximal, mais plutôt à améliorer les performances réelles et la fiabilité des connexions. Certes, nous retrouverons des débits allant jusqu'à 46 Gbit/s, trois bandes (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz) et une modulation QAM 4096, autant de fonctionnalités déjà connues du Wi-Fi 7. Cependant, le véritable changement réside dans les détails. Le Wi-Fi 8 introduit quatre technologies clés conçues pour améliorer les performances du réseau et sa résilience aux interférences :
- Réutilisation spatiale coordonnée (Co-SR) - gestion intelligente de la puissance du signal afin que les appareils ne se « brouillent » pas les uns les autres,
- Formation de faisceau coordonnée (Co-BF) - direction du signal plus précise vers le destinataire,
- Opération de sous-canal dynamique (DSO) - allocation dynamique de sous-canaux pour augmenter le débit jusqu'à 80 %,
- Schéma de codage de modulation amélioré (MCS) - meilleur codage des données, qui se traduit par une efficacité de transmission plus élevée.
En conséquence, le Wi-Fi 8 devrait offrir jusqu’à 25 % d’augmentation des vitesses réelles de transmission de données, tout en réduisant la latence et la perte de paquets. Pour le consommateur moyen, cela se traduit principalement par des connexions plus stables dans des conditions difficiles, notamment dans les zones urbaines densément peuplées où les réseaux Wi-Fi interfèrent. Les utilisateurs devraient constater moins de pertes de connexion, de meilleures performances en déplacement (par exemple, sur les réseaux maillés) et une meilleure qualité de connexion, même en cas de signal faible.
