Vos conversations ChatGPT ne seront plus enregistrées. La confidentialité est primordiale.

Publié le: 13/10/2025 @ 14:44:21: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetUn tribunal a accordé à OpenAI une dérogation à son obligation de conserver définitivement les données des utilisateurs de ChatGPT. Un juge fédéral a également annulé une précédente ordonnance obligeant la plateforme à collecter ces données. Ona T. Wang a annulé une ordonnance antérieure obligeant OpenAI à conserver les journaux de discussion. Cette ordonnance visait à permettre au New York Times d'enquêter sur les violations de droits d'auteur. Cependant, OpenAI ne sera plus tenu de conserver et de séparer les données collectées après le 26 septembre 2023. Seules certaines informations devront être conservées. L'affaire a débuté il y a deux ans lorsque le New York Times a poursuivi OpenAI pour violation de droits d'auteur, accusant l'entreprise d'utiliser des documents de presse pour entraîner des modèles d'IA. En réponse à cette plainte, un tribunal a ordonné en mai dernier à OpenAI de conserver tous les journaux de discussion afin de permettre aux journalistes d'enquêter sur d'éventuelles violations.

OpenAI a fait appel de la décision, arguant qu'elle était inadéquate et menaçait la vie privée des utilisateurs. La nouvelle décision de justice signifie que l'entreprise n'est plus tenue de conserver les données relatives aux conversations des utilisateurs à compter du 26 septembre 2023, à l'exception des données déjà enregistrées conformément à l'ordonnance précédente. De plus, OpenAI est tenu de conserver toutes les données de comptes utilisateurs identifiées par le New York Times dans le cadre de son enquête en cours. Il est à noter que le journal se réserve le droit d'augmenter le nombre d'utilisateurs dont les données seront analysées. Bien que cette décision marque la fin des obligations de conservation des données pour la plupart des utilisateurs, plusieurs questions subsistent et seront résolues lors de procédures ultérieures. Il est possible qu'OpenAI soit contraint de conserver davantage de données si le tribunal statue.
