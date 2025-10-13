Les Chinois ne se gênent pas. Ils ont sorti Android iOS 26 et s'en vantent.

Vivo a récemment dévoilé sa surcouche OriginOS 6, suscitant la controverse. Il s'avère que le fabricant s'est largement inspiré de l'interface Liquid Glass d'iOS 26, voire l'a copiée, selon certains. Liquid Glass est un nouveau style visuel ajouté à iOS 26, et il reste une caractéristique du système repensé d'Apple. Vivo l'a visiblement apprécié et a décidé de s'en inspirer pour OriginOS 6. Bien sûr, les nouvelles fonctionnalités sont nombreuses, mais l'esthétique du système est au cœur des préoccupations. Bien que la nouvelle interface offre des fonctionnalités d'IA avancées, elle a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux en raison de sa ressemblance frappante avec Liquid Glass d'iOS 26. Comme le système d'Apple, OriginOS 6 dispose d'une interface en verre avec des panneaux transparents et des superpositions mates. Parmi les fonctionnalités supplémentaires, citons les icônes et boutons d'application arrondis, une barre flottante sur l'écran d'accueil et des calques d'interface avec des ombres qui confèrent à l'expérience un effet vitreux. Autre nouveauté : le flou progressif en temps réel, rappelant iOS 26. Les changements s'appliquent également aux applications natives, qui ont adopté un aspect similaire, plus fluide. L'écran de verrouillage d'OriginOS 6 rappelle celui d'iOS 26, avec notamment une heure animée quasiment identique à celle proposée par Apple.
La mise à jour introduit également Atomic Island, qui semble être une copie de Dynamic Island sur iPhone. La vidéo de promotion du système montre également le widget musical changer d'opaque à transparent, reprenant ainsi le style visuel d'iOS 26. Le logiciel intègre également un processeur super-cœur, une architecture de rendu double couche et la mémoire Photon, conçus pour améliorer la fluidité des animations et des transitions. Il introduit également de nouvelles fonctionnalités d'IA, telles qu'un assistant téléphonique, un effaceur d'objets, la génération de résumés et Circle to Search 2.0. Les premiers appareils à recevoir OriginOS 6 seront les Vivo X300 Pro, Vivo X300 et iQOO 15. Plusieurs autres modèles bénéficieront également de la mise à jour. Selon le calendrier, les Vivo X Fold et X200, ainsi que les séries iQOO 13 et iQOO Neo 10 Pro, recevront le nouveau système le mois prochain. Les appareils plus anciens seront éligibles à la mise à jour entre décembre 2025 et mai 2026.
