Microsoft dément les informations selon lesquelles la Xbox serait retirée du m...
Publié le: 13/10/2025 @ 14:27:52: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesDes informations ont circulé sur les réseaux sociaux ce week-end, indiquant que des détaillants américains comme Target et Walmart retiraient des produits Xbox de leurs magasins. L'élément déclencheur était une publication sur Reddit dans laquelle un utilisateur affirmait que son magasin Target local avait démantelé son rayon Xbox. Cela a alimenté les spéculations sur un éventuel retrait de Microsoft du secteur du matériel. Cependant, ces allégations se sont avérées infondées, comme le rapporte Windows Central . Contactés, les employés de Walmart et de Target ont déclaré n'avoir reçu aucune instruction de vendre ou d'arrêter l'offre Xbox. L'ancien directeur de Xbox, Larry « Major » Nelson, a également indiqué avoir vu des consoles et des jeux Xbox encore en stock dans plusieurs magasins.

Cependant, les clients ont constaté que la Xbox Series X est souvent en rupture de stock, tandis que la Series S, plus petite, reste disponible. Selon Microsoft, les stocks fluctuent régulièrement, la production étant étroitement liée à la demande. Microsoft a publié une déclaration à Windows Central, soulignant que Walmart et Target restent des « partenaires fiables » pour le matériel Xbox : « Target et Walmart, ainsi que d'autres détaillants, restent parmi nos partenaires engagés pour les consoles, accessoires et jeux Xbox. »
