Disney+ augmente ses prix, la situation devient intenable.

Le rêve du streaming « pour tous » s'éloigne de plus en plus. Après Netflix et Apple TV+, Disney+ augmente à nouveau ses tarifs en Italie : à compter du 25 novembre 2025 (ou immédiatement pour les nouveaux abonnés), l' abonnement Premium passera de 13,99 € à 15,99 € par mois , soit plus du double des 6,99 € de son lancement en 2020. L'annonce est parvenue par courriel aux abonnés accompagnée des promesses habituelles de « nouvelles histoires et de productions de haute qualité ». Mais derrière ce message clinquant se cache une tendance qui touche désormais l'ensemble du secteur : le streaming devient de plus en plus cher , tandis que les avantages qui ont fait son succès – flexibilité, partage, praticité – disparaissent peu à peu. L'abonnement Standard passera de 9,99 € à 10,99 € , alors que le forfait Standard avec publicité voit également son prix augmenter, passant de 5,99 à 6,99 euros par mois . Pour les nouveaux abonnés, ces nouveaux tarifs sont toutefois déjà en vigueur. Il s'agit de la deuxième augmentation en un peu plus d'un an : en octobre 2024, Disney+ avait déjà introduit la distinction entre les offres avec et sans publicité, marquant ainsi le début d'une stratégie de revenus plus agressive. En cinq ans, depuis son lancement en 2020, l'abonnement a augmenté de 9 € par mois , passant de 6,99 € initialement à 15,99 € actuellement pour la version Premium.
Les hausses de prix de Disney+ ne sont pas un cas isolé, mais le dernier épisode d'une tendance désormais généralisée. Après des années de croissance rapide et d'offres agressives, le marché du streaming devient insoutenable : les prix augmentent, les plateformes se multiplient, les restrictions d'accès se durcissent. Et les utilisateurs commencent à perdre patience. Aujourd'hui, regarder des films et des séries en ligne coûte autant qu'une facture. Entre les multiples abonnements, les formules « premium » et les versions financées par la publicité, le coût mensuel peut facilement dépasser 40 ou 50 euros pour ceux qui souhaitent accéder aux principaux services. La promesse initiale – un contenu illimité, sans restrictions et à bas prix – a été bouleversée : la fragmentation du catalogue et la course aux profits rongent le confort du streaming . Même le partage de compte , toléré et presque encouragé pendant des années, appartient désormais au passé. Netflix a ouvert la voie en imposant des limites strictes, suivi par Disney+, qui étend ce modèle à davantage de pays. Il en résulte un marché de plus en plus fermé, dans lequel chaque plateforme se défend en augmentant les prix et en multipliant les abonnements.
Dans ce scénario, l'utilisateur moyen est contraint de choisir. Il peut abandonner une plateforme pour une autre, souscrire à des offres financées par la publicité ou revenir à la logique du « un mois par un mois ». À long terme, cette dynamique pourrait affaiblir les géants qui cherchent actuellement à maximiser leurs revenus : si tout coûte trop cher, il n'y a plus de marge de manœuvre pour rester abonné à tout .
Les hausses de prix de Disney+ ne sont pas un cas isolé, mais le dernier épisode d'une tendance désormais généralisée. Après des années de croissance rapide et d'offres agressives, le marché du streaming devient insoutenable : les prix augmentent, les plateformes se multiplient, les restrictions d'accès se durcissent. Et les utilisateurs commencent à perdre patience. Aujourd'hui, regarder des films et des séries en ligne coûte autant qu'une facture. Entre les multiples abonnements, les formules « premium » et les versions financées par la publicité, le coût mensuel peut facilement dépasser 40 ou 50 euros pour ceux qui souhaitent accéder aux principaux services. La promesse initiale – un contenu illimité, sans restrictions et à bas prix – a été bouleversée : la fragmentation du catalogue et la course aux profits rongent le confort du streaming . Même le partage de compte , toléré et presque encouragé pendant des années, appartient désormais au passé. Netflix a ouvert la voie en imposant des limites strictes, suivi par Disney+, qui étend ce modèle à davantage de pays. Il en résulte un marché de plus en plus fermé, dans lequel chaque plateforme se défend en augmentant les prix et en multipliant les abonnements.
Dans ce scénario, l'utilisateur moyen est contraint de choisir. Il peut abandonner une plateforme pour une autre, souscrire à des offres financées par la publicité ou revenir à la logique du « un mois par un mois ». À long terme, cette dynamique pourrait affaiblir les géants qui cherchent actuellement à maximiser leurs revenus : si tout coûte trop cher, il n'y a plus de marge de manœuvre pour rester abonné à tout .
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité